13.11.2012 12:47 • Recenzja do wersji 1.58

TapinRadio jest aplikacją oferującą odsłuchiwanie rozgłośni radiowych nadających swoje programy za pośrednictwem internetu. Już po przeprowadzeniu instalacji, aplikacja proponuje zaktualizowanie bazy stacji radiowych, której możemy dokonać również ręcznie. Jeśli tejże baza nie posiada naszej ulubionej rozgłośni, bez problemu otrzymujemy możliwość dodania jej streamu, wybierając opcję ''Otwórz adres URL''. Przed wprowadzeniem danej stacji do Ulubionych, uzupełniamy jej dane, m.in główny gatunek muzyki, format rozgłośni, kraj z którego emituje swoje programy itp.



TapinRadio obsługuje najpopularniejsze formaty obsługiwane przez stacje radiowe, jak WMA, AAC+, VORBIS, OGG czy MP3, a także dobrą jakość audio. Przydatną funkcją jest nagrywanie odsłuchiwanego przez nas radia, poza tym ''Scrobbler Last.FM'', dzięki któremu po połączeniu z naszym kontem uzupełnimy bibliotekę tym, czego słuchaliśmy, w ten sposób otrzymamy propozycje utworów czy wykonawców z chętnie słuchanego przez nas gatunku. Dla fanów śpiewania aplikacja oferuje dodanie wtyczki lyrics (Lyrics Plugin) - tej do Windows Media Player bądź Winampa, która wyświetli tekst odtwarzanego utworu.



W darmowej odsłonie zabrakło jednak przydatnej opcji ''Harmonogram'' czy ''Kopii zapasowej ulubionych stacji radiowych''. Podczas instalacji zalecam odznaczyć kratki z proponowaną wyszukiwarką ''mystart'' oraz podmianą strony głównej. Nie jest to złośliwe oprogramowanie, aczkolwiek wprowadza zmiany w naszej przeglądarce, co wpływa na jej funkcjonowanie. Jeżeli przez przypadek nie odznaczyliśmy tychże kratek, zawsze możemy usunąć tejże wyszukiwarkę i przywrócić stronę główną. TapinRadio jest z pewnością jednym z najlepszych programów ( zwłaszcza darmowych) do odsłuchiwania radia za pośrednictwem internetu, podczas przeglądania stron internetowych, gry i innych czynności na komputerze, oferując przy tym dużą ilość przydatnych funkcji i minimalne zużycie zasobów systemowych. Obecnie obsługuje systemy operacyjne Windows XP, Vista i 7, jednak w planach jest pojawienie się wersji pod 8.