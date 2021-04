Targi E3 mogą trafić za paywall, ale tylko częściowo

Udostępnij:

Targi Electronic Entertainment Expo, które w tym roku będą się odbywać wyłącznie w wersji online z powodu pandemii koronawirusa, mogą zostać częściowo "ukryte" za paywallem – podaje VGC. Co ciekawe, to tylko jedna ze zmian, która może zostać w tym roku wprowadzona.

Jak ustalił VGC, organizator wydarzenia – Entertainment Software Association (ESA) – rozważa ukrycie części prezentowanych treści na E3 za tzw. paywallem. Widzowie uzyskają więc do nich dostęp dopiero po uiszczeniu dodatkowej opłaty. Ma to być element udostępniania treści graczom, dziennikarzom i deweloperom przez aplikację, do czego będzie wykorzystywana platforma GeForce Now.

Co istotne, w ten sposób miałyby być dostępne tylko niektóre treści, by wszyscy niezainteresowani dodatkowymi opłatami mieli dostęp do jakichś darmowych materiałów. Potwierdził to rzecznik, który poinformował, że organizatorzy ciężko pracowali, by zainteresowani targami E3 2021 mieli dostęp do bezpłatnych materiałów.

Targi E3 zaplanowane są na 13 czerwca, od kiedy to zainteresowani gracze mogą liczyć na 3 dni rozrywki. Rok temu impreza nie odbyła się wcale. Jej cyfrowa forma to nowość, stąd na tym etapie wciąż wiele niewiadomych.