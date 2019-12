10.02.2015 21:03 • Recenzja do wersji 10.0.38843

Program używam od bardzo dawna (chyba to była wersja 5), łatwa obsługa pozwala osobą mało znającym się na komputerach, szybko uruchomić program, wystarczy uruchomić program bez instalacji. Zostaje wygenerowany ID oraz PIN po podaniu tych danych od razu można podłączyć się do pulpitu użytkownika, nie trzeba kombinować z VPN, czy z innym programem jak np. UltraVNC, kolejnym plusem jest brak problemu z zmiennym IP (w przypadku Neostrady, Netii), tutaj ten problem nie istnieje, ponieważ jak wcześniej pisałem wystarczy podać główne dane i od razu można się połączyć do pulpitu zdalnego użytkownika. Jeśli szukasz łatwego w obsłudze programu do zdalnego pulpitu, polecam tą aplikacje.