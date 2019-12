Pobierz p​rogram

TeamViewer QuickSupport to niewielkie narzędzie kierowane do użytkowników, którzy chcieliby umożliwić zdalny dostęp do swojego komputera innej osobie za pośrednictwem popularnego TeamViewera.

Obsługa programu jest bardzo prosta i ogranicza się w zasadzie do jego uruchomienia, a następnie przekazania osobie, która chce się połączyć z komputerem unikalnego identyfikatora oraz hasła. TeamViewer QuickSupport jest rozwiązaniem o tyle godnym uwagi, że pozwala świadczyć np. zdalną pomoc techniczną w przypadkach kiedy użytkownik udostępniający zdalny dostęp do swojego komputera nie jest obyty z jego obsługą. Narzędzie do poprawnego działania nie wymaga żadnej konfiguracji.

TeamViewer QuickSupport umożliwia udostępnienie naszego systemu operacyjnego innej osobie za pośrednictwem Internetu. Po poprawnym nawiązaniu połączenia np. serwisant może zdalnie przeprowadzić na komputerze odpowiednie naprawy itp. Poprzez Internet możemy m.in. skonfigurować system operacyjny, oprogramowanie, a także uzyskać dostęp do zgromadzonych na dysku twardym komputera plików.

Narzędzie nie wymaga instalacji, rozpowszechniane jest w postaci przenośnej dla systemów Windows, Linux oraz Mac OS.