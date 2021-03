17.04.2019 22:56 • Recenzja do wersji 1.6.7

Telegram nie przekonywał mnie aż do końca zeszłego roku. Potem, w 2019 pojawiły się dwie aktualizacje z ogromnymi zmianami. Jedna-dla wygody, druga-dla bezpieczeństwa.

Program nie udostępnia żadnych danych użytkowników poza swoją chmurę, co jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach.

Jest to program open-source, o całkowicie jawnym kodzie, co oznacza, że każdy może sprawdzić jak działa od strony programistycznej. Utrudnia to złamanie zabezpieczeń, ponieważ każda luka w zabezpieczeniach lub błąd może być bardzo szybko zgłoszona przez użytkowników do administratorów.

Od teraz grupy mogą mieć nie 200, ale 200 000 członków. Administratorzy grupy mają szereg funkcji do zarządzania nią.

Da się też tworzyć kanały. Od grup różnią się tym, że tylko twórca może publikować treści.

Aplikacja jest niesamowicie szybka i zużywa minimalną ilość internetu, jednak wyświetla wszystko bez zarzutów.

Możemy dokładnie określić, jak długo w naszym urządzeniu będą zapisywane pobrane pliki i czy w ogóle chcemy je zapisywać.

Program jest całkowicie bezpłatny. Nie posiada żadnych reklam. Aktualizacje przebiegają bezproblemowo, wprowadzając ulepszenia, ale można je wyłączyć wedle uznania.

Można utworzyć "Sekretne czaty", które pozwalają zachować całkowitą prywatność rozmów. Powiadamiają one np. jeśli rozmówca zrobi zrzut ekranu. Jest także możliwość automatycznego usunięcia wiadomości po określonym czasie od odczytania, a nawet zdalne usunięcie sekretnego czatu i wylogowanie z konta, gdy ktoś niepowołany uzyska dostęp do jednego z naszych urządzeń.

Usunięckie konta jest dziecinnie proste. Wystarczy kliknąć w specjalny link.

Program posiada bardzo wiele różnych funkcji, można go dowolnie personalizować, między innymi zmieniając tło konwersacji. Aplikacja obsługuje także tryb nocny, dla ochrony wzroku.

Aplikacja jest niezawodna i nie posiada ograniczeń. Nie ma w niej cenzury, jednak nie można rozsyłać przez nią spamu, ponieważ każdy użytkownik może zgłosić nieodpowiednie treści innego.

W ustawieniach znajdziemy możliwość zmiany dosłownie wszystkiego w aplikacji wedle uznania.

Możemy ustawić, żeby nasze profilowe było niewidoczne dla innych.

Użytkownik może dodawać "kontakty", czyli znajomych.

Ogromnym plusem są załączniki. Można przesłać dowolny rodzaj pliku aż do 1,5 GB. Nie ma żadnych ograniczeń co do ilości wysyłanych plików. Można także wybrać czy chcemy wysłać zdjęcia skompresowane albo zachowując najwyższą jakość.

Ponadto jest możliwość usunięcia wysłanej wiadomości nawet po stronie odbiorcy, w dowolnym momencie od wysłania oraz edycja jej dowolną ilość razy.

Do końca 2019r. pojawią się rozmowy wideo. Jak na razie są tylko głosowe.

Niektórych może przerażać logowanie wyłącznie za pomocą numeru telefonu. Jednak nie ma się co obawiać. Program używa go jedynie do wysłania kodu weryfikującego. Numer nie jest używany w żadnym wypadku w celu szpiegowania użytkownika. Nie jest on także widoczny dla nikogo prócz nas. Jest także możliwość wielokrotnej zmiany numeru telefonu.

Wspiera każde urządzenie: Windows (również portable), MacOS, wiele dystrybucji Linuxa, Android, IOS, Windows phone, ma nawet wersję przeglądarkową oraz dodatki do przeglądarek.

Na każdym z tych urządzeń możemy założyć dowolną ilość kont, które będą idealnie ze sobą zsynchronizowane.

Możemy ustawić czy chcemy widzieć powiadomienia, lub żeby ich nie było. Da sie też określić, żeby pojawiały się tylko, gdy ktoś nas przywoła za pomocą @.

Aplikacja posiada boty. Są to malutkie programiki, tworzone przez użytkowników i służące do ułatwienia korzystania z programu. Za ich pomocą można np. utworzyć ankiety różnego rodzaju albo zautomatyzować jakąś czynność. Boty dodają pewne funkcje do czatów albo automatyzują wykonywanie innych.

Program posiada potrójne zabezpieczenia. Oprócz wysłaniu kodu na numer telefonu, można ustawić hasło wymagane przy logowaniu oraz specjalny kod do zabezpieczenia aplikacji bez wylogowywania się z niej.

Dla mnie jest to najlepszy istniejący komunikator.

Polecam pobrać go ze strony producenta https://telegram.org/, możemy wtedy zdecydować na jaki system go pobieramy.

Język polski można włączyć tutaj: https://t.me/popolskutelegram

Jest też strona stworzona przez polskich tłumaczy https://telegram.com.pl/