Zręcznościowa gra akcji która powstała we współpracy studia Disney z Imangi Studios, będąca czwartą odsłoną popularnej serii Temple Run.

Dobiec do mety

Temple Run: OZ jest grą zręcznościową, zrealizowaną w kooperacji między studiem Imangi a wytwórnią Disney’a. Produkcja ta jest inspirowana filmem Oz Wielki i Potężny oraz wcześniejszą wersją gry - Temple Run 2. Twórcy zdecydowali się połączyć oba gatunki w jedną całość, przenosząc mechanikę gry do magicznego świata z książki Franka Bauma.

Gracz wciela się w postać wielkiego Oz’a, który przemierza magiczne krainy Szmaragdowego Grodu, Kapryśnego Zagajnika czy ostępy Mrocznego Lasu. Jego głównym zadaniem jest pokonanie, usianej przeszkodami drogi i zebranie jak największej ilości złotych monet. Od czasu do czasu na naszej drodze pojawią się przeciwnicy, co było do przewidzenia wiedząc że twórcy operują na sprawdzonej mechanice swoich wcześniejszych gier.

Zręczność ponad wszystko

Ponownie przyjdzie nam reagować zawczasu na wykonanie skoku w danym momencie, a także na odskok w poziomie w trakcie wyboru innej trasy. Nasza przygoda będzie się rozgrywała na ziemi oraz w powietrzu, więc twórcy przygotowali dla graczy, pełną przygód zabawę.

Kluczowe cechy gry: