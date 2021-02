Ten laptop ma siedem ekranów, ponieważ dlaczego nie?

Udostępnij:

Wielu z nas preferuje pracę z więcej niż jednym ekranem czy też monitorem. Drugi ekran może być czasem niezbędny w niektórych zawodach - tych analitycznych, jak i programistycznych. A co jeśli damy tych ekranów siedem? Na tyle odważyła się brytyjska firma Expanscape, która stworzyła prototyp laptopa z tyloma właśnie ekranami.

Aurora 7 to prawdziwy behemot. Na środku mamy tradycyjny wyświetlacz o rozdzielczości 4K z przekątną 17,3 cali. Nad nim umieszczono kolejny taki ekran o takich samych parametrach. Po bokach natomiast mamy również 17,3-calowe wyświetlacze 4K, ale umieszczone w płaszczyźnie pionowej.

Nad nimi znajdują się dwa mniejsze, 7-calowe ekrany o rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli. A gdzie siódmy? Otóż umieszczono go na korpusie laptopa, na prawo od gładzika - to także 7-calowy wyświetlacz 1920 x 1200.

Tyle ekranów niewątpliwie wymaga dużej mocy obliczeniowej - i nią zapewnia mocno zmodyfikowany procesor Intel i9-9900. Niestety trochę rozczarowuje fakt, że jako układu graficznego użyto jedynie pojedynczego akceleratora Nvidia GTX 1060. Ledwie co na nim pogramy w nowości na jednym ekranie - a co dopiero na wielu z nich jednocześnie.

fot. Expanscape

Firma miała w planach wprowadzenie kolejnych modeli z procesorami AMD 3950X i Intel i9-109000K oraz kartami graficznymi z serii RTX 2000.

Sprzęt ma w ogóle potężne zapotrzebowanie energetyczne i muszą go zasilać aż dwa akumulatory - główny o pojemności 82 Wh i drugi dla ekranów (pojemność 142 Wh). Jeśli uruchomimy go przy obniżonym taktowaniu procesora - na akumulatorze wytrzyma on około godziny. Jeśli natomiast przestawimy taktowanie procesora na maksymalne 4 GHz - pociągnie zaledwie 28 minut.

Po co w ogóle komu taki laptop? Wydaje się, że firma Expanscape stworzyła go dlatego, że… mogła. No i może faktycznie są jakieś profesje, w których te siedem ekranów mogłoby się przydać,

Co ciekawe - pomimo, że Expanscape Aurora 7 to prototyp i nie uświadczymy go na półkach sklepowych, to akurat możemy go zamówić bezpośrednio u producenta.