07.04.2018 09:09 • Recenzja do wersji 12.3.26533.901

W sumie jak dla mnie to dobry program, lecz producenci powinni bardziej popracować nad naprawą procesu dezinstalacji by Tencent nie pozostawiał po sobie śladów w usługach, zaporze ogniowej, na dysku twardym na którym go zainstalowaliśmy i w katalogach ukrytych folderów. Jak się poprawią to chętnie sprawdzę ten soft jeszcze raz i może będę go używał.