Teorie Donalda Trumpa. Dziennikarze znaleźli ponad 30 tys. nieprawidłowości

Washington Post opublikował raport dotyczący twierdzeń i teoriiwypowiedzianych przez Donalda Trumpa w czasie jego 4-letniej prezydentury. Projekt, w którym brali udział dziennikarze, obejmował weryfikację słów prezydenta USA i został ujawniony zaraz po zaprzysiężeniu Joe Bidena.

Washington Post podał, że znalazł 30 573 nieprawidłowe, fałszywe lub wprowadzające w błąd twierdzenia, które padły z usta Donalda Trumpa w czasie jego prezydentury. Glenn Kessler, redaktor i główny weryfikator faktów w swoim zespole, przyznał na Twitterze, że "nigdy nie uwierzyłby w tę liczbę, gdyby nie to, że prowadził projekt przez 4 lata".

The final count. Never would have believed this number was possible when we started four years ago. https://t.co/rZaAOI0gjd pic.twitter.com/2eCUxwtmSo