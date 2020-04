Pobierz program

Terraria to przygodowa gra akcji w otwartym świecie, która przez wielu graczy określana jest jako Minecraft w 2D.

Jak w to się gra?

Za sprawą gry Terraria otrzymujemy możliwość zabawy w pojedynkę, a także możemy spróbować swoich umiejętności w trybie multiplayer dostępnym wyłącznie za pośrednictwem internetu. W każdym z tych wariantów rozgrywki zajmujemy się eksploracją generowanego losowo świata, pozyskiwaniem surowców, odkrywaniem nowych lokacji, stawianiem rozmaitych budynków, a także walką z przeciwnikami.

To nie wszystko!

Terraria została skonstruowana tak, by gracze mogli wykazać się kreatywnością. Ogromna swoboda działania sprawia, że tylko od nich zależy, jakie rodzaje broni i narzędzia wytworzą. Tylko od nich zależy również to, do czego wykorzystają posiadane przez siebie elementy wyposażenia. Można skupić się na budowaniu, można również postawić nacisk na walkę lub też handlować rozmaitymi dobrami.

Czas rozgrywki

Jako że lokacje są generowane losowo, a gra ma charakter nieliniowy, trudno wskazać, na ile godzin wystarczy Terraria. A raczej – nie da się tego określić, bo wspomniane cechy sprawiają, że rozgrywka nigdy się nie kończy. Zawsze odkryjemy nową lokacje, w której znajdziemy inne przedmioty czy też napotkamy kolejnych wrogów. Osoby grające wcześniej w Minecrafta z pewnością doskonale to zrozumieją.

Najważniejsze cechy:

przygodowa gra akcji w otwartym świecie

rozgrywka inspirowana kultowym Minecraftem

pozyskiwanie surowców, stawianie budynków, walka z przeciwnikami i nie tylko

nieskończony czas gry

oprawa wizualna w stylu pixel-art

Minimalne wymagania sprzętowe gry Terraria: