Tesla wprowadza ważną aktualizację. Kierowcy skorzystają z autopilota

Elon Musk ogłosił wprowadzenie trybu "Full Self-Driving" dla samochodów marki Tesla. Oznacza to, że posiadacze tych pojazdów skorzystają z autopilota.

Nowa funkcjonalność nie będzie jednak dostępna dla każdego. Moduł autonomicznej jazdy zadziała jedynie u osób, które zdecydowały się wejść w program wczesnego dostępu oprogramowania (tzw. Tesla Early Access Program).

Co ciekawe, pomimo użycia nazwy "Full Self-Driving" wobec autopilota, nie oznacza to, że tesle będą sobie jeździć w pełni samodzielnie.

Very difficult to get video shot... I’ll get a better video soon... it turned on the signal, waited for the car and pedestrians... at night! Incredible work @Tesla !! ❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/HL65vB1gYR