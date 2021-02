Test Mio MiVue 812: Kamerka z 2K, GPS i bazą fotoradarów

Udostępnij:

Producenci nie ustają w wyścigu o klienta. Niemal co chwilę pojawiają się nowe modele wideorejestratorów. Niekiedy są to urządzenia dość nietypowe, próbujące ustanowić nowy ład na rynku, innym razem udoskonalone wersja sprawdzonych konstrukcji. Do tej drugiej grupy należy Mio MiVue 812. Jak spisuje się na co dzień? Czy rozdzielczość 2K ma sens?

Krótka charakterystyka i dane techniczne

Mio MiVue 812 już na pierwszy rzut oka wydaje się dość duża. Dla jednych to zaleta – łatwiejsza obsługa, większy, bardziej czytelny ekran – dla innych wada, bowiem urządzenie jest większe, bardziej widoczne, nie zawsze zmieści się w schowku razem z okablowaniem itp. Wymiary kamerki to 85,6 x 54,7 x 36,1 mm, waga to 86,1 grama, a ekran ma przekątną 2,7 cala. Najważniejsze jest jednak to, co kryje się w środku i jest odpowiedzialne za nagrywanie.

A jest to oczywiście matryca Sony Premium Starvis CMOS, obiektyw ze szklaną optyką i przysłoną F1.8. Maksymalna rozdzielczość nagrywania to 2560 x 1440 pikseli z prędkością 30 klatek na sekundę. Jeśli zależy nam na płynnym obrazie z prędkością 60 klatek na sekundę, trzeba zmniejszyć rozdzielczość do 1920 x 1080 pikseli. Jak to się przekłada na jakość obrazu? Przykładowe filmy niżej. Kąt widzenia optyki to 140 stopni, materiał nagrywany jest w formacie .MP4(H.264) i może być podzielony na części o różnej długości np. 1, 3 minuty itd.

Sprzęt posiada wbudowany GPS, sensor przeciążeń, posiada ostrzeżenia przed fotoradarami a nawet przed odcinkowym pomiarem prędkości. MiVue 812 pokazuje dystans oraz czas w sekundach do zbliżającego się fotoradaru, wskazuje ograniczenia prędkości oraz dostarcza informacji o średniej prędkości na mierzonym odcinku. Jeśli ktoś chce rejestrować obraz z tyłu, może dokupić dodatkową kamerę MiVue A30 lub A50 – opisywany model jest z nimi kompatybilny.

Jakość rejestrowanego obrazu

Jak wspomniałem, kamerka jest w stanie rejestrować obraz w rozdzielczości 2K czyli 2560 x 1440 pikseli z prędkością 30 klatek na sekundę. Obraz nagrałem w dość trudnych warunkach oświetleniowych tj. pochmurne popołudnie. Nagrania są dość wyraźne, choć widać minusy zastosowania prędkości tylko 30 klatek na sekundę. Po zatrzymaniu obrazu rejestracje omijanych lub wyprzedzanych aut są rozmazane. Obraz jest również lekko zaszumiony, pojawia się także wyraźne ziarno.

Obraz nagrany w rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli) nie odbiega szczegółowością od wyższej rozdzielczości, również widoczne jest ziarno oraz szum, ale w nieco mniejszej ilości. Zaletą jest tutaj prędkość 60 klatek na sekundę, dzięki czemu po zatrzymaniu obrazu klatka jest o wiele bardziej wyraźna i czytelna. Moim zdaniem rozdzielczość 2560 x 1440 pikseli to tylko ciekawy dodatek, który raczej nie wpływa na ogólny odbiór kamerki i zdecydowana większość i tak wybierze niższą rozdzielczość z większą ilością klatek na sekundę.

(Pliki źródłowe)

Podsumowanie

Mio MiVue to bardzo ciekawa kamerka z możliwością nagrywania w rozdzielczości 2K. Ale czy z tej możliwości warto korzystać i za nią dopłacać? Moim zdaniem, niekoniecznie. Nagrywanie w rozdzielczości Full HD i z prędkością 60 klatek na sekundę daje o wiele lepsze efekty, zaś dodatki w postaci GPS, bazy fotoradarów i ostrzegania przed odcinkowym pomiarem prędkości w zupełności wystarczą do codziennej eksploatacji. Cena urządzenia to około 500 złotych.