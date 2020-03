Test i recenzja - SERA CRYSTAL CLEAR + PREFILTR SERA- medium filtracyjne nowej generacji

Teoretycznie rzecz biorąc... w mediach filtracyjnych wydawałoby się nie można nic ciekawego wymyślić. No i w skrócie - szczena mi opadła do gleby samej, tak jak gdyby stanęła przede mną nowa lśniąca 850 w wersji GT albo naga Monica Bellucci (szczerze to chyba nie wiedziałbym co wybrać... gdybym mógł zatrzymać tylko jedno - no dobra... żonę już mam ;p a wszystkie kobiety to zło :D mógłbym ją zabrać na przejażdżkę co najwyżej... Bellucci, nie żonę :D). No tak... o czym to ja - SERA CC *(dobrze że nie SS).

Waciki takie... tylko takie nie białe waciki. W ich cudowne moce oczywiście jak to ja - nie wierzyłem ani troszkę. Siedziały sobie w filtrze i patrzyłem na nie z przymróżeniem oka. Wczoraj natomiast dokładałem do filtra prefiltr (o tym osobno napiszę, bo mnie sera wkur*** bardziej niż zepsute 850gt i Monica z bólem głowy!). Przy okazji jak już dokładałem prefiltr (zrobiłem przy okazji niemiłosierny burdel) postanowiłem przeczyścić profilaktycznie lekko filtr. No i co? No i... taki sisior jak słonia trąba. W filtrze podejrzanie czysto. Oczywiście na dnie trochę osadu i "czarna woda" - efekt pracy bakterii... no ale doszedłem do tych kulek. Patrzę a one... czarne... i przypomniał mi się ten radosny propagandowy (nie powiem, że Goebbelsowski - bo nie wypada bo firma niemiecka - więc nie powiem) film ze strony SERA.

Oto ten film:

No i sobie myślę... tu was mam parszywe kłamliwe padalce. Mówię "sprawdzam". No i sprawdziłem. No i nie kłamali... to działa. Szczęka serio mi opadła. Kulki wróciły niemalże do swojego pierwotnego koloru. Cały syf z nich wylazł. Od dłuższego czasu poczułem się mile zaskoczony w branży akwarystycznej - bo NIE ZOSTAŁEM NABITY W BUTELKĘ. Co prawda... nie kupiłem tego ;> było gratis do filtra ;p Ale potem pobiegłem po paczkę kolejnych do prefiltra - i tak się robi marketing i buduje zaufanie do marki (AQUAEL-u drogi).

Do kuleczek jeszcze dokupiłem ceramikę i watę (ceramika sera, wata jakaś tam inna). Wpakowałem do prefiltra, filtr przeczyściłem, wywaliłem ceramikę AQUAELA która przy tej SERA wyglądała jak "iććććć i nie wracaj". Efekt?

W filtrze w najniższym koszu - duża ceramika wymieszana z małą. W koszu nad nim - drobna ceramika, wyżej - kuleczki, jeszcze wyżej tylko gąbka. Profilaktycznie dolałem "koncentratu" bakterii - dołączonego do ceramiki gratisowo (normalnie ok. 20 złotych). Zalałem filtr, zamknąłem.

Do prefiltra - na sam dół ceramika + bakterie, potem watka sratka (biała) i potem kuleczki. No super... mecze tylko odpalić... ta....

Coś wam tu nie pasuje? ;> No mi też....

Ano już tłumaczę - przy okazji recenzji filtra pisałem o tym, że węże są odrobinę większej średnicy niż standardowe 16/22 ? :> No bo są. Nie wiem tylko jaki baran wpadł na to, żeby w prefiltrze złącza przystosować do standardowego 16/22 (16 to średnica wewnętrzna, 22 zewnętrzna). Tym sposobem podpiąłem, zakręciłem na zaworku - niby trzyma. Nie podobało mi się to... i słusznie. Kiedy filtr dostał ciśnienia po włączeniu - masakra... kałużaaaaaaa ROŚNIEEEEEEEEE.

Niewiele myśląc wyłączyłem filtr a wąż "in" zacisnąłem ściskiem stolarskim i 2 deseczkami *(zestaw mam pod ręką od czasu pierwszej kałuży). Siłą rzeczy sięgnąłem po opaski zaciskowe 16-25mm (też mam pod ręką - filtr AQUAELA z "nakładanymi" opaskami mnie nauczył... że węże lubią spadać). Zakręciłem... uruchomiłem - jest ok.

SERA - wstydźcie się, że nawet przejściówki nie daliście... jakiegoś reduktora... OPASEK... cokolwiek. Wolę nie myśleć co by było gdybym nie miał opasek (bo resztki węża 16/22 wywaliłem żeby nie robić burdeli). Mało tego... z jednej strony przy filtrze MUSZĘ zastosować większy wąż a z drugiej na prefiltrze mniejszy? No ku**** wasza jego j***** mać. Nikt wam nie mówił, że to nie pasuje tak jak mama do taty? i z 2 stron "dziurka" powinna być taka sama? Bolec też? :P Ja wiem, że chęć trafienia do szerszej grupy odbiorców - ale tak to strzelacie sobie z deka w kolano Mauserem ;p Ja? :P

Po dobie - woda wygląda o tak (filtr UV jest wyłączony).

No wiem... zdjęcie krzywo ;p Już poprawiam, bo zaraz jakiś malkontent zacznie się dopierdzielać... a poza tym mnie też wkurza :D

Nie idealnie - ale lepiej.

Na koniec - czy to prawda?

Prawda.

Czy prefiltr działa odpowiednio? Na opakowaniu znajdziemy 3 konfiguracje - szybka filtracja, prefiltr i coś pośredniego. Ja stworzyłem własną. No ale nie zmienia to faktu, że poza wspomnianymi zaworkami prefiltr wykonany jest rewelacyjnie dobrze i jest przezroczysty - więc ciekawscy (do których się zaliczam) nie muszą otwierać go za każdym razem kiedy chcą zobaczyć co w trawie piszczy (a tym samym zatrzymywać filtracji).

Krótko mówiąc - medium filtracyjne Crystal Clear - to dla mnie coś nowego, nie do końca zrozumiałego - ale też niezwykle i niespotykanie skutecznego. W dodatku wielokrotnego użytku.

Co do prefiltra - tak na prawdę jest on potrzebny przy porządnym filtrze jak psu dzwoneczek na siusiaku. Nie mniej jednak... dzięki niemu do filtra będziemy zaglądali dużo rzadziej (raz na 6-9 miesięcy?) bo cały syf "pierwszego sortu" zbierze się w prefiltrze - który zawsze można czasowo wyłączyć i przeczyścić. Sam prefiltr - 10/10 - rozwiązanie kwestii przyłączy - pała z minusem + 5 lat przepraszania za błędy przeszłości ;p

Ogólnie - zestaw bdb+.