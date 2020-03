Test i recenzja automatycznego karmidła SERA feed A plus

Recenzja to może dużo powiedziane, bo w zasadzie nie wiem jak będzie się sprawował na dłuższą metę. Nie mniej jednak... jest.

Zdecydowałem się na ten konkretny mogel właściwie tylko z 2 powodów (i z powodów... a raczej zalet, których nie dostrzegłem u konkurencji w tej klasie cenowej). W zasadzie skończyło się na porównaniu Eheima i Sery. Wybrałem ten:

Powód najważniejszy dla mnie osobiście - karmik sery jako jeden z ledwie kilku znalezionych (i jedyny z rozpoznawalnym logiem - reszta to produkty od "dearfriendów") posiadał wejście na napowietrzacz. Ktoś powie, że bzdura i nikomu niepotrzebna dziura na wężyk. Nic bardziej mylnego, szczególnie dla ludzi, którzy posiadają odkryte akwaria a karmik wisi nad wodą.

To proste rozwiązanie (w moim przypadku darowałem sobie zakup dodatkowego napowietrzacza, wystarczył trójnik) sprawia, że wilgoć (parująca z akwarium woda) nie nawilży pokarmu i nie przyklei się on do pojemnika (a niestety z produktem od dearfirendów już to przerabiałem). Innymi słowy mówiąc - z płatków ani granulatu nie zrobi się jedna wielka kula.

Drugi powód - większość dostępnych karmidełek na rynku pozwala na ustawienie karmienia 1, 2x, 3x lub 4x na dobę. Te bardziej zaawansowane mają jakieś tam cyfrowe sterowanie. Sera rozwiązała to w sposób.. jak to Sera - toporny, ale niezwykle skuteczny i intuicyjny.

1) Ustawiamy sobie godzinę (właściwą) środkowym pokrętłem

2) przy pomocy "spinek" ustawiamy godziny karmienia (wkładając je przy odpowiedniej godzinie)

3) nasypujemy pokarmu do dozownika... i to wszystko (zakładam, że napowietrzanie jest już podłączone)

Całość jest zasilana jedną baterią AA ("paluszek" 1,5V). Urządzenie można przymocować albo do szyby, albo do wzmocnienia, albo przykleić albo postawić. Wszystko dostajemy w zestawie.

W zestawie otrzymujemy:

- karmidło

- pojemnik na pokarm (całkiem spory, mieści dużo pokarmu - zależnie od jego konsystencji)

- klips do mocowania

- podstawkę do mocowania

- osłonę

- 6 "spinek" do ustawiania czasu karmienia

- pokarm

- baterię alkaiczną

Tak wygląda działanie tego urządzenia na żywo - jest cichutkie i w miarę precyzyjne (+/- 5 minut):