Test kamerki TrueCam H5: świetne wykonanie, ale w nocy mogło być lepiej

TrueCam to marka, która w swojej ofercie posiada wiele wideorejestratorów, które mają za zadanie nagrywać to co dzieje się na drodze. Urządzenia tej marki charakteryzują się wysoką jakością wykonania, przydatnymi funkcjami oraz z reguły bardzo dobrą jakością nagrywanych materiałów. Jak jest w przypadku modelu TrueCam H5, który dziś przetestujemy?

Bardzo dobra jakość wykonania

Kamerka samochodowa TrueCam H5 to urządzenie niewielkich rozmiarów, które na pewno spodoba się kierowcom, którzy poszukują urządzenia minimalistycznego nie rzucającego się w oczy. Rozmiary wideorejestratora to 54 x 45 x 45 mm.

Wszystkie elementy TrueCam H5 są ze sobą bardzo dobrze spasowane, co jest bardzo dużym plusem urządzenia. Ogromnym plusem jest z pewnością magnetyczne mocowanie, które ułatwia montaż i pozwala wygodnie zdemontować kamerkę by schować ją np. Do schowka przed „ciekawskimi”. Praktyczne i funkcjonalne rozwiązanie. Zupełnie inaczej jest w przypadku uchwytu na szybę, ponieważ nie znajdziemy tutaj przyssawki, a mocowanie na klej. To z kolei może okazać się problematyczne. Coś za coś.

Producent wyposażył model TrueCam H5 w 1,5-calowy wyświetlacz LCD, który daje dobry wgląd na to co jest nagrywane przez kamerkę podczas jazdy. Nie należy on do największych, jednak jest dobrej jakości, a przede wszystkim dość czytelny.

Zasilacz posiada dwa gniazda USB, jednak jego wielkość w niektórych autach może przeszkadzać. Kabel dołączony do zestawu jest długi co pozwoli ulokować go np. pod tapicerką w słupkach itp.

Jakość nagrań kamerki TrueCam H5 - w dzień jest nieźle, a w nocy?

Zacznijmy od tego jak możliwości modelu prezentują się na papierze. Wideorejestrator TrueCam H5 posiada optykę Sony, może nagrywać obraz w trzech rozdzielczościach - 1080p 30 fps, 720p przy 60 klatkach na sekundę oraz 30 fps. Materiały we wszystkich wariantach nagrywane są w formacie 16:9. Kąty widzenia tego modelu wynoszą 130°, a pliki nagrywane są w formacie MOV H.265.

Jak TrueCam H5 sprawdza się w praktyce? Podczas nagrań dziennych jest dobrze, nie ma żadnego problemu z odczytaniem tablic rejestracyjnych aut, które mijamy czy też tych, które stoją zaparkowane na parkingach. Problem pojawia się jednak w momencie, gdy chcemy odczytać tablice nadjeżdżających aut z naprzeciwka, zwłaszcza tych poruszających się z większą prędkością. O ile markę samochodu odgadniemy bez problemu, to numery rejestracyjne są rozmazane. Niestety to dość powszechne zjawisko i trudno o to winić sprzęt ze średniej półki cenowej.

W przypadku nocnych nagrań nie jest już dobrze, a przeciętnie. Tak samo jak w przypadku nagrań dziennych z rozpoznaniem marek czy modeli aut nie będzie problemu, jednak odczytanie tablic rejestracyjnych jest praktycznie niemożliwe. Tyczy się to zarówno aut, które są w ruchu oraz tych na parkingach. Największym plusem w nagraniach nocnych z kamerki TrueLife H5 jest bardzo dobry poziom jasności tego typu ujęć. Po raz kolejny – szukanie ideału w kategorii nagrań nocnych trwa.

Funkcje, które mogą przydać się podczas jazdy

Jak w przypadku większość wideorejestratorów kamerka samochodowa TrueCam H5 posiada kilka funkcji, które na pewno przydadzą się podczas podróżowania. Model został wyposażony w G-Sensor, który rozpoznaje uderzenie i automatycznie zapisuje materiał dowodowy. Tak samo jest w przypadku, gdy zaparkujemy autem - kamerka przechodzi w tryb gotowości i gdy rozpozna ruch czy wyczuje uderzenie od razu zapisuje materiał.

Jeśli chodzi o zapisywanie plików, to TrueCam H5 posiada funkcję nadpisu tym samym oszczędzając miejsce na dysku czy karcie pamięci. Najstarszy plik, na którym nie wydarzyło się nic ciekawego zostaje nadpisany tym najnowszym. Oczywiście użytkownik ma możliwość zablokowania konkretnego pliku, który zostaje zabezpieczony przed usunięciem. Maksymalna obsługiwana pojemność kart to 64 GB. Nie jest to wiele, ale do normalnej eksploatacji powinno wystarczyć. Nie sprawdzałem również, czy kamerka przyjmie większe karty.

Do wideorejestratora możemy dokupić moduł GPS, który daje nam dostęp nie tylko do takich informacji jak prędkość jazdy czy wyświetlanie informacji jaką drogę przebyliśmy na Mapach Google, ale także odblokowuje funkcję Asystenta Pasa Drogowego. System ten ostrzega przed nagłą zmianą pasa ruchu donośnym sygnałem dźwiękowym.

Warto również zaznaczyć, że kamerka TrueCam H5 została wyposażona w moduł Wi-Fi, dzięki czemu jesteśmy w stanie połączyć urządzenie z aplikacją na naszym smartfonie. Z jej poziomu możemy wyświetlać nagrania czy zmieniać ustawienia wideorejestratora.

Podsumowanie

Wideorejestrator TrueCam H5 to dobre urządzenie, które nie ustrzegło się przed wadami. O ile sama jakość wykonania czy mnogość funkcji nie budzi zastrzeżeń, to w przypadku jakości nagrań jest się do czego przyczepić. Nagrania w dzień są dobre, w większości przypadków nie będziemy mieć problemu z odczytywaniem tablic rejestracyjnych. Zdecydowanie gorzej jest w przypadku nocnych nagrań. Cena to około 380-400 złotych, a więc moglibyśmy oczekiwać nieco lepszej jakości w nocy. Plusem jest bez wątpienia estetyczna budowa, wygodny uchwyt magnetyczny i możliwość „uzbrojenia” kamerki w moduł GPS.