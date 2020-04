Test oświetlenia SUNSUN ADP i ADE w praktyce - akwarium 140 litrów.

Sterowanie oświetleniem oparte na HomeKit.

Ilość lamp / belek - 4.

2x SunSun 3W (seria ADP)

2x SunSun 24W (Seria ADE 500C)

3W - na krawędziach, włączają się pierwsze (7:30) i wyłączają ostatnie (20:00)

24W - pierwsza włącza się o 9:00 i świeci do 19:00, druga włącza się o 11:30 i świeci do 18

W nocy działa non stop oświetlenie nocne (moonlight) własnej produkcji, jego strumień świetlny jest całkowicie pomijalny - bo ledwo się tli, tylko po to, żeby ryby i krewetki widziały taflę wody i omyłkowo nie wyskakiwały.

Akwarium ma pojemność 140 litrów, nie jest nawożone w żaden sposób poza elementami mikro i makro (w ilościach 1/2 zalecanych do tego litrażu ze względu na aktywne podłoże) oraz butlą CO2 wspomagającą wzrost roślin (też działa na 1/2 gwizdka).

Efekt? Nie ma glonów. Rośliny ślicznie się rozrastają. Czy lampy posiadają jakieś minusy? No szczerze powiem... że chyba tylko dla konkurencji (za wszystkie 4 dałem mniej niż za np. jedną Chichirosa). Żeby was nie skłamać - komplet oświetlenia do tego akwarium kosztował 250 pln. O zgrozo.... mógł kosztować jeszcze mniej - bo druga lampka 24W 500C jest założona dla mojego widzi-mi-się-że-z-CO2+mikromakro-urośnie-szybciej-i-lepiej.

Co tu dużo pisać... nie chce mi się nawet rozpisywać specjalnie poza jednym jedynym aspektem - tak te belki ciągną bardzo mało prądu, jest to spowodowane sterownikiem (tzw. RC), nie ma tam szeregu rezystorów przez które większość belek LED się mocno nagrzewa i powoduje duże straty. Same diody dają ładne 7500K i wspomagają same w sobie wzrost roślin przez ich odpowiedni dobór.

Dodam jeszcze tylko, że u żony pracuje mniejszy brat ADE - o mocy 14W i nie ma tam CO2... ale akwarium ma 30 litrów - wszystko też rośnie jak szalone.

A zamiast pisać dalej - po prostu wrzucę może zdjęcia. I dodam, że pojawiło się kilka (6) fantomów czarnych - takie przybłędy przygarnięte ;)

Aha... to co istotne Sterowanie homekitowe to koszt około 150 PLN dla całości (wszystkie lampy). Więc... odpowiedzmy sobie na pytanie czy warto kupować belkę za 900 i do niej sterowanie za 700 jeśli to samo można miecza 400. Tfu! Co ja mówię - nie to samo, bo tu mamy możliwość sterowania tego zdalnie a nie tylko z panelu.

Nie marudzę - pokazuję co wyrosło i jak po używaniu tych belek przez 3 tygodnie (tylko przez pierwszy tydzień świeciła jedna 24W - bo akwarium było dopiero co postawione a rośliny posadzone z in-vitro w 90%).

No i na koniec jeszcze tylko bardzo niemiła wiadomość dla tych, którzy trzymali kciuki za to, że akwarium się "sypnie" a ryby pozdychają - no nie, nic takiego się nie stało. Mało tego... krewety zajajeczkowane biegają po wszystkich kątach ;p Tak że ten...

W wolnej chwili napiszę jeszcze o akwarium 30l i opiszę dokładniej lampę ADE 14W.

Update - w związku z pytaniami:

A dlaczego takie a nie inne ułożenie lamp?

1) Najwięcej roślin rośnie na ostatnim planie przy tylnej ściance, lubią też światełko

2) chciałem, żeby rośliny po bokach których jest sporo - również miały światło - stąd takie a nie inne lampy boczne - bo jak wiadomo - belki po "szerokości" nie oświetlą tak dobrze jeśli będą rozłożone wzdłużnie

3) bo chciałem, żeby światło rozchodziło się w miarę równomiernie i bardzo światłolubne lotosy miały go wystarczająco (a to chyba jedne z moich ulubionych roślin). Obrazuje to mniej więcej ten obrazek zrobiony na kolanie:

Ma tu jeszcze znaczenie przepływ wody:

Tak sobie to misternie wymyśliłem i tego misternego planu na szczęście nic nie trafiło (jeszcze :D). Biorąc pod uwagę parametry wody i oświetlenia... to powiem tak.. chodzi mi po głowie Malawi / Tanganika - bo tutaj obsługa sprowadza się w tej chwili do "przytnij" od czasu do czasu i "makromikro" od czasu do czasu.

Generalnie to ostrzę sobie zęby na akwarium z rybami karłowatymi... (kolcobrzuchy, może jakieś szczupieńczyki) i jak widzicie... agresywnymi żywojadami. Czy znajdę na to nerwy i czas - nie wiem. Tzn. wiem, że chciałbym takie akwarium 900l :D ale chwilowo nie mam na nie miejsca. Może za rok... dwa... zrobię taki zbiornik, do którego strach będzie rękę wsadzić, żeby wyciągnąć w jednym kawałku ;)

I wtedy już nie będzie kosi kosi łapki rybki i roślinki ;>