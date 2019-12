Test pamięci Apacer NOX RGB 8GB DDR4. Czy konfiguracja single channel ma jeszcze sens?

Udostępnij:

Apacer w naszym kraju to stosunkowo mało znana firma. To producent, który w ofercie ma nie tylko pamięci RAM, ale też dyski SSD, NVMe, dyski zewnętrzne, pamięci Flash i akcesoria (np. powerbanki). Poza produktami konsumenckimi, w ofercie producenta znajdują się rozwiązania korporacyjne dla biznesu, a nawet elementy na potrzeby armii i obronności. Siedziba i główne centrum rozwojowe znajdują się na Tajwanie w mieście Tajpej, skąd firma kieruje globalnymi działaniami.

Nie będziemy przeglądać pełnej oferty producenta, skupimy się na module pamięci, który trafił do naszej redakcji (czemu tylko jeden?) na potrzeby recenzji. Zobaczcie, czym może się pochwalić moduł Apacer NOX RGB 8 GB DDR4 3200 Mhz o oznaczeniu kodowym AH4UO8G32CO8YNBAA.

Już po pudełku możemy poznać, z jakim produktem mamy do czynienia. W oczy rzuca się podświetlony moduł pamięci z wymownym dopiskiem Gaming Module Memory. Z pudełka też dowiemy się, że podświetlenie zastosowane w serii NOX jest kompatybilne z takimi systemami zarządzania podświetleniem jak ASUS Aura Sync, RGB Fusion 2.0 od Gigabyte, MSI Mystic Light Sync czy ASRock Polychrome Sync.

Sam moduł, to 288-pinowy przedstawiciel DDR4. Moduły zostały pokryte dwustronnie aluminiowym radiatoram w kolorze czarnym, a dopełnieniem jest podświetlany element z napisem NOX na boku i Apacer na górnej krawędzi. Moduł jest dość wysoki (51,9 mm), co może prowadzić do utrudnień w montarzu tradycyjnych, rozbudowanych chłodzeń powietrzem. W przypadku AIO raczej nie powinno być problemów.

Kości pamięci, to poszukiwane Samsungi B-die (Boltzmann 20 nm), które mogą pracować z maksymalną częstotliwością 3200 MHz z opóźnieniami 16-18-18-38 przy maksymalnym zasilaniu 1,35 V. Taki też profil został zapisany w postaci Intel XPM 2.0. Organizacja kości to 1024 Mb po 8. Pamięć może pracować również przy niższych ustawieniach. 2400 MHz przy 16-16-16-36 z zasilaniem 1,2 V, 2666 MHz przy 16-18-18-36 z zasilaniem 1,2 V, 3000 MHz przy opóźnieniach 16-18-18-38 i zasilaniu 1,35 V, i tak jak napisałem wyżej przy taktowaniu 3200 MHz z opóźnieniami 16-18-18-38 przy zasilaniu 1,35 V. Dokładne dane polecam sprawdzić programem Thaiphoon Burner, screen poniżej:

Testy zostały przeprowadzone na jednym module Apacer NOX 8 GB 3200 przy taktowaniu 2400 MHz, 2666 MHz, 3000 MHz i 3200 MHz. Dla porównania pojawią się też wyniki pamięci 8 GB w konfiguracji dual channel (2x4GB) przy ustawieniu identycznych częstotliwości i czasach odświeżania 16-18-18-36.

Platforma testowa

Chłodzenie Corsair H100i PRO RGB

Płyta Głowna ASUS PRIME X299 Deluxe

Pamięć Apacer NOX RGB 8 GB DDR4 3200 Mhz

Dysk HyperX SSD NVME A2000 1TB

Karta graficzna NVidia GeForce GTX 1080 Ti 11 GB

Zasilacz Corsair RM 850X 850W

Na komputerze został zainstalowany Windows 10 PRO z aktualizacją 1907 i najnowsze sterowniki do płyty głównej oraz karty graficznej. Użyte oprogramowanie to AIDA64 Extreme, Cinebench R20, HWiNFO32, 7-Zip, PCMark 10. Sprawdzone gry to Wiedźmin 3 i Assassin's Creed: Origins .

Aida64

Taktowanie pamięci 2400 MT/s konfiguracja jednokanałowa Taktowanie pamięci 2400 MT/s konfiguracja dwukanałowa

Taktowanie pamięci 2666 MT/s konfiguracja jednokanałowa Taktowanie pamięci 2666 MT/s konfiguracja dwukanałowa

Taktowanie pamięci 3000 MT/s konfiguracja jednokanałowa Taktowanie pamięci 3000 MT/s konfiguracja dwukanałowa

Taktowanie pamięci 3000 MT/s konfiguracja jednokanałowa Taktowanie pamięci 3200 MT/s konfiguracja dwukanałowa

Pierwsze wyniki nie pozostawiają złudzeń. Konfiguracja dwukanałowa pokazuje blisko dwukrotny wzrost zapisu do pamięci i odczytu z niej. Jeśli cały czas siedzicie na jednym module pamięci, koniecznie musicie dodać drugi. Zwyczajnie zaniżacie wydajność swojej konfiguracji.

Cinebench R20 multi core

Taktowanie pamięci 2400 MT/s - single channel: 5187 pkt, dual channel: 5228

Taktowanie pamięci 2666 MT/s - single channel: 5246 pkt, dual channel: 5230

Taktowanie pamięci 3000 MT/s - single channel: 5249 pkt, dual channel: 5252

Taktowanie pamięci 3200 MT/s - single channel: 5260 pkt, dual channel: 5268

Cinebench i jego test renderu sceny, jak widać, nie jest wrażliwy, ani na taktowanie pamięci, ani tym bardziej na konfigurację wielokanałową. Różnice w punktacji są marginalne i można przyjąć, że to błąd pomiarowy. W testach jednego wątka mamy analogiczną sytuację, co tylko potwierdza, że pamięć w teście Cinebench nie jest kluczowym elementem.

7-Zip, pakowanie obrazu ISO Windows 7 (3,67 GB)

Taktowanie pamięci 2400 MT/s - single channel: 180 s, dual channel: 96 s

Taktowanie pamięci 2666 MT/s - single channel: 174 s, dual channel: 91 s

Taktowanie pamięci 3000 MT/s - single channel: 170 s, dual channel: 90 s

Taktowanie pamięci 3200 MT/s - single channel: 169 s, dual channel: 89 s

7-Zip pakowanie małych plików jpg (2,11 GB)

Taktowanie pamięci 2400 MT/s - single channel: 116 s, dual channel: 65 s

Taktowanie pamięci 2666 MT/s - single channel: 111 s, dual channel: 63 s

Taktowanie pamięci 3000 MT/s - single channel: 110 s, dual channel: 61 s

Taktowanie pamięci 3200 MT/s - single channel: 109 s, dual channel: 60 s

Program do pakowania robi użytek zarówno z taktowania pamięci, jak i z konfiguracji dwukanałowej. To idealny przykład na to ile czasu można zyskać lub stracić :) wybierając właściwą konfigurację pamięci RAM.

PCMark 10 Score

Taktowanie pamięci 2400 MT/s - single channel: 5036, dual channel: 5356

Taktowanie pamięci 2666 MT/s - single channel: 5342, dual channel: 5392

Taktowanie pamięci 3000 MT/s - single channel: 5345, dual channel: 5414

Taktowanie pamięci 3200 MT/s - single channel: 5384, dual channel: 5414

PCMark 10 Essentials

Taktowanie pamięci 2400 MT/s - single channel: 8410, dual channel: 8517

Taktowanie pamięci 2666 MT/s - single channel: 8415, dual channel: 8527

Taktowanie pamięci 3000 MT/s - single channel: 8420, dual channel: 8538

Taktowanie pamięci 3200 MT/s - single channel: 8517, dual channel: 8562

PCMark 10 Productivity

Taktowanie pamięci 2400 MT/s - single channel: 6661, dual channel: 6909

Taktowanie pamięci 2666 MT/s - single channel: 6837, dual channel: 6918

Taktowanie pamięci 3000 MT/s - single channel: 6858, dual channel: 6958

Taktowanie pamięci 3200 MT/s - single channel: 6889, dual channel: 6965

PCMark 10 Digital Content Creation

Taktowanie pamięci 2400 MT/s - single channel: 7065, dual channel: 7246

Taktowanie pamięci 2666 MT/s - single channel: 7067, dual channel: 7264

Taktowanie pamięci 3000 MT/s - single channel: 7147, dual channel: 7279

Taktowanie pamięci 3200 MT/s - single channel: 7181, dual channel: 7355

PCMark 10 pokazuje ogólną wydajność w kilku scenariuszach. Tu zachowane status kwo. Różnice niewielkie, między konfiguracją jednokanałową a dwukanałową przy tym samym taktowaniu pamięci możemy liczyć maksymalnie na 4 procenty w wydajności. Niewiele, ale zawsze coś!

Na koniec gry. Tu jednak testy zostały przeprowadzone przy jednym taktowaniu 3200 MT/s dla konfiguracji single, jak i dual channel. I tak Wiedźmin 3 podczas zwiedzania Novigradu na konfiguracji single channel uzyskał średnio 106 kl/s, w konfiguracji dwukanałowej średnia liczba klatek podskoczyła do blisko 120. W drugim tytule Assassin's Creed: Origins , podczas zwiedzania Aleksandrii, przy konfiguracji jednokanałowej możemy liczyć na średnią liczbę klatek na poziomie 66, gdy podczas konfiguracji dwukanałowej płynność gry wrasta do 85 kl/s.

Jak widać, w grach, zwłaszcza z otwartym światem, wpływ konfiguracji dwukanałowej pamięci jest widoczny gołym okiem. Różnice w prędkości działania są odczuwalne i dodają przyjemności z rozrywki. Sprawdzone gry to po 7-zip i Aida64, jedyne aplikacje, w których odczujemy gołym okiem różnice w działaniu, między konfiguracją pamięci single channel i dual channel. Tym samym trzeba powiedzieć sobie jasno: konfiguracja z pamięcią w jednym module jest pozbawiona jakiegokolwiek sensu! Chyba, że to okres przejściowy, a drugi moduł dołączy do pierwszego tak szybko jak to możliwe. Tylko wtedy jest to do zaakceptowania :)

Wracamy jednak jeszcze do pamięci Apacer NOX 8 GB. Sprawdziłem też, jak działa podświetlenie, w które jest wyposażony moduł, z oprogramowaniem ASUS Aura Sync. Tak się składa, że poza podświetlonym modułem pamięci, w konfiguracji znalazło się też podświetlane chłodzenie AIO Corsair H100i PRO RGB. Do tego płyta ASUSA też ma podświetlane elementy. Czyli trzy różne komponenty od różnych producentów i jedno oprogramowanie, które zarządza tym wszystkim. Efekt? Zobaczcie:

Całość pięknie się komponuje i działa idealnie. Wszelkie efekty ustawiamy z poziomu aplikacji Aura Sync, która jest prosta i czytelna. Wbudowanych efektów jest co niemiara, do tego dochodzi możliwość komponowania dowolnych, własnych wariacji. Jeśli, ktoś lubi spersonalizować swój komputer pod względem podświetlenia, spędzi przy aplikacji sporo czasu, a efekt konfiguracji może przejść najśmielsze oczekiwania. Dla mnie osobiście podświetlenie pamięci, płyty czy innych komponentów, to zbyteczny dodatek, ale co kto lubi. Trend, jaki jest, każdy widzi :)

Z testów wyłania się jedna ważna obserwacja. Jeśli jeszcze ktoś nie uzbroił się w drugi moduł pamięci, powinien zrobić to natychmiast. Konfiguracja z jednym modułem pamięci nie osiąga w pełni potencjału całego sprzętu. Konfiguracja dwukanałowa to w tej chwili konieczność, bez której nasza jednostka działa na pół gwizdka. Tu uczulam zwłaszcza posiadaczy notebooków, bo to właśnie w notebookach można najczęściej znaleźć takie kwiatki.

Wybierasz pamięci i nie wiesz, które są najszybsze, bo gubisz się pośród taktowań i opóźnień? Można to łatwo policzyć. Iloraz 1 i rzeczywistego taktowania należy pomnożyć przez 1000, a następnie przez wartość parametru CL. Otrzymasz rzeczywiste opóźnienie w nanosekundach. Przy czym musisz pamiętać, że rzeczywiste taktowanie wynosi połowę tego, co producent podaje na pudełku. Przykładowo, pamięci DDR4-3200 tak naprawdę mają taktowanie 1600 MHz. Standard DDR pozwala wykonać dwa transfery w cyklu zegara, więc PR-owcy mnożą taktowanie, aby zrobić większe wrażenie na nabywcy.

A jak podsumować samą pamięć Apacer NOX 8 GB DDR4 3200 MHz? Pod względem działania, nie można tajwańskiemu produktowi nic zarzucić. Dwa profile XMP, stabilna praca na nich, aluminiowy radiator i podświetlenie (jeśli ktoś potrzebuje). To plusy. Sporym minusem jest stosunkowo wysoki profil (nie pod każde chłodzenie powietrzem się zmieści) i niestety cena, a do tego brak dostępności w polskich sklepach. Najniższa cena dla pojedynczego modułu o pojemności 8 GB, jaką udało się znaleźć to 229 PLN. Cena konkurencyjnego, pojedynczego modułu 8 GB 3200 MHz oscyluje w okolicach 150 PLN. Fakt, moduł jest bez podświetlenia. Jeśli jednak popatrzymy na moduły z podświetleniem i o takich samych parametrach, z łatwością znajdziemy cenę poniżej 200 PLN. Apacer NOX może się podobać, ale jest to produkt dla prawdziwych fanów marki.