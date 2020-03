Test pokarmów w płatkach - będzie na ostro!

Jeden z używanych przeze mnie pokarmów (bo Rybków jest trochę), to pokarm w płatkach. W zasadzie używam tylko 2 - jeden to Tropical, drugi to Sera:

Co dla mnie jest istotne?

Ano to, żeby się topiły powili - tak żeby to co żre przy tafli się najadło, to co po środku pływa... i żeby zostało coś tam dla tych na dole.

Tu widać jak się topi - mój test szklankowy... bez alkoholu. Nota bene wczoraj mi zniknęła małpka... gorzkiej żołądkowej - dziecka o to nie podejrzewam, psów też... ale profilaktycznie pustą butelką napełniłem herbatą jaśminową ;p Zobaczymy co teraz żona powie ;> jak se doleje do pepsi ;p

Jak widzicie - topią się podobnie. Ale nie to będzie na ostro.

Na ostro to będzie test gratisowego pokarmu dorzuconego przez kogoś tam do zakupów na allegro.

Kolorem i konsystencją przypomina ten z.... Tropicala. Ale... no właśnie, wrzuciłem go do szklanki koło 11...

W międzyczasie... kroimy cebulę, myjemy pieczarki, kroimy bakłażana i wrzucamy do garnka:

Jednocześnie rozrabiamy curry, czosnek i kurkumę do kubka z wodą wg uznania (moja receptura będzie piekła ze 4x):

Mięso wołowe dorzucamy na patelnię, dorzucamy resztę przypraw i sos sojowy:

Do tego tam w garnku dodajemy cuda:

Potem jeszcze jak syrop jest za mało słodki (z owoców) to łyżkę brązowego cukru... mieszamy sobie, czekamy aż trochę odparuje i zgęstnieje:

PILNUJEMY, ŻEBY WYPIJACZ GORZKIEJ ŻOŁĄDKOWEJ NIE PODJADAŁ:

A jak podżera zaganiamy do gotowania makaronu (polecam rurki).

Patrzymy co tam z gratisowym pokarmem stało się po 4 i pół godzinach (w międzyczasie przygotowałem tylną ściankę nowego akwarium dla szwagierki):

I idziemy wylać to gó*no do kibla, potem wysypujemy resztę z torebki i broń boże nie karmimy tym ryb... bo cholera wie co to jest.

Po czym nakładamy makaron, na niego mięsko... trochę sosu i szamamy ;)

* 1 łyżka czerwonego curry, ostrego

* 2 łyżki curry żółtego - średniego

wszystkie czubate... a co za tym idzie... wrażenia jak po kebabie z ostrym sosem ;> ale bardziej w stylu orientalnym