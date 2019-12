Pobier​z program

The Bat! to zaawansowany program pocztowy nawiązujący do tradycji najlepszych narzędzi tego typu.

Łatwość użycia i polska wersja językowa czynią z niego idealną alternatywę dla początkujących użytkowników. Mnogość zaawansowanych opcji konfiguracyjnych powoduje z kolei, że nie przypadkiem to właśnie TheBat!'a używają często ci najbardziej wymagający. Fakt, że program tego typu, nie będąc darmowy, cały czas zwiększa ilość swoich fanów jest chyba najlepszą rekomendacją. Aplikacja bogata w wiele ciekawych możliwości m. in. wtyczki antywirusowe, edytor HTML, pełna obsługa protokołu IMAP4, udoskonalenia anty-spamowe, wbudowany harmonogram i przypominacz i wiele innych.

Program faktycznie nie ma się czego wstydzić - niespotykanie bogaty zestaw definicji do filtrowania przesyłek, jeden z najbardziej imponujących systemów do obsługi szablonów i niesamowita konfigurowalność praktycznie każdego aspektu działania programu powodują, że jedynym ograniczeniem możliwości TheBat'a w zakresie poczty elektronicznej jest wyobraźnia użytkownika. Nie bez znaczenia jest także polska strona domowa programu, która demonstruje kreatywne podejście do oferowanych opcji. Wszystko to sprawa, że reszta opcji którymi pochwalić może się także konkurencja - wygodna obsługa wielu kont, ergonomiczna książka adresów, funkcje bezpieczeństwa (zabezpieczenia antywirusowe, szyfrowanie i autentykacja), opcje archiwizacyjne i współpraca z innymi narzędziami - wydaje się w przypadku TheBat!'a zbyt oczywista, żeby o niej wspominać.

