The Battle for Wesnoth (Bitwa o Wesnoth) jest strategiczną grą turową, która przenosi gracza w świat fantasy. Udostępniona została na licencji open source dla systemów operacyjnych Windows, Linux i Mac OS.

Akcja gry osadzona została w rozległym świecie fantasy Wesnoth zamieszkałym przez ludzi, elfy, gobliny czy smoki. Zasady i sposób rozgrywki zaczerpnięty został z popularnego Age of Wonders. Mamy tutaj do czynienia z turowym system rozgrywki, w którym gracz na przemian z komputerem lub innymi graczami wykonuje ruchy. W większości celem kolejnych misji jest oczyszczenie planszy z przeciwników.

Mechanika rozgrywki w The Battle for Wesnoth nie należy do skomplikowanych. W grze spotkamy się z przeszło 200 jednostkami i 16 rasami przyporządkowanymi odpowiednio do 6 frakcji. O zwycięstwie w większości wypadków decyduje to kto pierwszy zaatakuje i czy odpowiednio dobrze wykorzysta słabe punkty przeciwnika.

Kluczowe cechy gry:

turowa strategia w świecie fantasy

nie lada gratka dla fanów gier w stylu retro

13 kampanii, 200 jednostek, 16 ras i 6 frakcji

prosta mechanika rozgrywki

rozgrywka w trybie jedno- lub wieloosobowym

całkowicie za darmo

Wymagania sprzętowe gry: