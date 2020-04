Pobierz program

The Binding of Isaac to jedna z najlepszych i najwyżej ocenianych gier niezależnych w historii. Mamy tutaj do czynienia z bardzo wymagającą zręcznościówką oferującą także elementy RPG.

Fabuła

Kiedy matka Isaaca słyszy głos Boga, który chce, by dowiodła swojej wiary poprzez złożenie ofiary, tytułowy bohater ucieka do piwnicy, gdzie zmierzy się z hordami przeciwników, zaginionym rodzeństwem i własnymi lękami, na końcu stawiając czoła własnej matce. The Binding of Isaac posiada zwariowaną historię, ale stanowi jedynie tło dla rozgrywki.

Rozgrywka

The Binding of Isaac oferuje cztery rozbudowane rozdziały z ośmioma poziomami. Łącznie gra zapewnia nawet kilkaset godzin zabawy. Wszystko dzięki losowo generowanym poziomom, wrogom i przedmiotom. Poza szeregowymi przeciwnikami na naszej drodze staną także bossowie.

Co warto wiedzieć?

Istotne znaczenie w przypadku The Binding of Isaac ma również fakt, że produkcja zawiera rozwiązania charakterystyczne dla gatunku roguelike. Oznacza to, że kiedy zginiemy, będziemy musieli rozpoczynać grę nie od ostatnio zapisanego stanu rozgrywki czy też punktu kontrolnego, ale od… samego początku.

Najważniejsze cechy:

zręcznościowa strzelanka z elementami RPG

wysoki poziom trudności

mnóstwo zawartości do odblokowania

rozgrywka nawet na kilkaset godzin

dwuwymiarowa oprawa graficzna

Minimalne wymagania sprzętowe gry The Binding of Isaac: