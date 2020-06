Pobierz program

The Crew to zręcznościowa gra wyścigowa przygotowana przez Ivory Tower, czyli studio, w skład którego wchodzą byli pracownicy firmy mającej na swoim koncie przebojowe Test Drive Unlimited.

Trochę jak Forza Horizon, trochę jak Need for Speed…

Akcja gry The Crew rozgrywa się w Stanach Zjednoczonych. Twórcy oddali do naszej dyspozycji teren o powierzchni 5000 kilometrów kwadratowych. Przygotowali rozbudowaną kampanię fabularną zapewniającą kilkanaście godzin zabawy, ale stanowi ona jedynie wprowadzenie do właściwej rozgrywki. Wspomniany obszar został bowiem wypełniony licznymi aktywnościami. Mowa o dodatkowych misjach, wyścigach i nie tylko.

Prawie jak MMO

The Crew można ukończyć w pojedynkę, rywalizując jedynie ze sztuczną inteligencją, ale cały czas eksplorujemy lokacje, w których spotkamy innych graczy z całego świata. Gra oferuje wiele rozmaitych aspektów społecznościowych. Możemy oczywiście z nich korzystać, by postawić na rozgrywkę wieloosobową, ale jeśli nie mamy zamiaru dołączać do klanów, brać udziału w ustawionych uprzednio zawodach czy też po prostu rywalizować ze znajomymi w szybkich wyścigach, to po prostu nie musimy tego robić.

Różnorodne auta do wyboru

Dzięki grze The Crew możemy zasiąść za kierownicą licencjonowanych, wiernie odwzorowanych samochodów najpopularniejszych producentów, takich jak np. Ferrari, Lamborghini, Mercedes-Benz, Pagani, Dodge i Ford. Każdą maszynę da się odpowiednio zmodyfikować, poprawiając jej wygląd zewnętrzny i osiągi.

Najważniejsze cechy:

zręcznościowa gra wyścigowa dla fanów Need for Speed i Forza Horizon

tryb kariery

różne opcje zabawy wieloosobowej

wiernie odwzorowane, super szybkie samochody

wysokiej jakości grafika

Minimalne wymagania sprzętowe gry The Crew: