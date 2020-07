Pobierz program

The Dark Occult to survival horror z perspektywy pierwszej osoby. Grę przygotowało niezależne studio Rym Games, którego członkowie inspirowali się twórczością H. P. Lovecrafta, co jest wielokrotnie odczuwalne podczas rozgrywki.

O co tu chodzi?

Akcja gry The Dark Occult rozgrywa się w pewnej wiktoriańskiej rezydencji. To właśnie tam udali się bohaterowie opowieści, którzy mieli za zadanie dowiedzieć się więcej na temat panującej we wspomnianej posiadłości anomalii. Wzorem klasycznych historii tego typu nie wszystko poszło zgodnie z planem, w efekcie czego nasz bohater ma za zadanie odszukać pozostałych członków ekspedycji.

Uciekaj!

Horrory rządzą się swoimi prawami, dlatego też The Dark Occult wymaga od protagonisty stawienia czoła rozmaitym potworom. Na drodze mężczyzny staną różnego rodzaju demony i upiory, które w mgnieniu oka wyślą go na tamten świat. Oznacza to, że gra nie oferuje systemu walki. Bohater jest całkowicie bezradny w starciach z wrogami, więc musi się przed nimi ukrywać, by przetrwać.

The Dark Occult skupia się jednak nie tylko na chowaniu się przed bestiami. W grze rozwiązujemy zagadki środowiskowe. Po uporaniu się z łamigłówką odblokowujemy dostęp do kolejnych obszarów, a tym samym przybliżamy się do finału całej historii.

Najważniejsze cechy:

pierwszoosobowy survival horror

akcja osadzona w wiktoriańskiej rezydencji

eksploracja, skradanie i zagadki

brak systemu walki

klimatyczna oprawa graficzna

Minimalne wymagania sprzętowe gry: