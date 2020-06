Pobierz program

The Division 2 to nowa odsłona cyklu zapoczątkowanego przez The Division w 2016 roku. Ponownie mamy do czynienia ze strzelanką TPP, która oferuje głównie tryb rozgrywki wieloosobowej.

Przywróć dawny porządek!

Gracze wcielają się w członków tytułowej organizacji, której zadaniem jest zmaganie się z konsekwencjami pandemii na terenie Waszyngtonu. The Division 2 ukazuje otwarty świat po apokalipsie, w którym brakuje środków do życia. Jako jedni z niewielu odpowiednio wyposażonych żołnierzy staramy się zrobić wszystko, by przetrwać, a jednocześnie nie dopuścić do upadku rzeczonego stanu.

Jak w to się gra?

The Division 2 to gra akcji z perspektywy trzeciej osoby. Zdecydowaną większość rozgrywki spędzamy na eksplorowaniu lokacji i walce z napotkanymi przeciwnikami za pomocą różnych typów broni palnej. Wraz z postępami w kampanii awansujemy na kolejne poziomy doświadczenia, odblokowujemy dostęp do lepszych giwer czy tez dodatkowych umiejętności, które zwiększają nasze szanse na utrzymanie się przy życiu.

Nie tylko współpraca

Jak już wspomniano, docelowym trybem zabawy w The Division 2 jest sieciowa kooperacja, ale oprócz tego gra umożliwia rozgrywkę w pojedynkę. Warto również wspomnieć o obecności wariantu PvP, dzięki któremu zmierzymy się z innymi graczami w bezpośrednich starciach.

Najważniejsze cechy:

strzelanka z elementami RPG

tryby dla jednego i wielu graczy

elastyczny system rozwoju postaci

różnorodne typy broni

wysokiej jakości grafika

Minimalne wymagania sprzętowe gry The Division 2: