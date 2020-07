Pobierz program

The Elder Scrolls III: Morrowind - Game of the Year Edition to doskonała okazja, by odświeżyć sobie lub poznać jedną z najlepszych gier cRPG w historii elektronicznej rozgrywki. Zwłaszcza, że to wydanie zawiera również wszystkie oficjalne rozszerzenie do produkcji autorstwa Bethesda Game Studios.

Co najmniej kilkadziesiąt godzin rozgrywki

W podstawowej wersji The Elder Scrolls III: Morrowind trafiamy na wyspę Vvardenfell, by uwolnić krainę Morrowind od mrocznej klątwy. Na zlecenie Imperatora musimy wypełnić starożytną przepowiednię, co wcale nie będzie takie łatwe, biorąc pod uwagę fakt, że akcja toczy się w obszernym świecie, a fabuła ma nieliniowy charakter. Swoją przygodę możemy kontynuować w dodatkach Trójca i Przepowiednia.

The Elder Scrolls III: Morrowind - Game of the Year Edition oferuje możliwość obserwowania wydarzeń toczących się w fantastycznym świecie z perspektywy trzeciej lub pierwszej osoby. Całość zrealizowano przy wykorzystaniu trójwymiarowej grafiki, co sprawia, że po wielu latach od premiery (Morrowind ukazał się w 2002 roku) pozostawia ona wiele do życzenia.

Co ciekawe, posiadacze The Elder Scrolls III: Morrowind - Game of the Year Edition otrzymują także narzędzia do modowania produkcji. Za sprawą tychże programów będziemy mogli stworzyć własne dodatki, zmodyfikować parametry rozgrywki w głównej kampanii i wspomnianych rozszerzeniach, dzięki czemu zyskamy dodatkowe godziny zabawy.

