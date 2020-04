Pobierz program

The Escapists to gra niezależnego studia Mouldy Toof z dwuwymiarową oprawą graficzną w stylu pixel-art. Mamy tutaj do czynienia z symulacją oferującą wiele elementów znanych z przygodówek, zręcznościówek i RPG-ów.

O co tu chodzi?

Jako że akcja The Escapists rozgrywa się w więzieniu, naszym głównym celem jest ucieczka. Trudno jednak oczekiwać poważnej historii czy też realistycznej mechaniki rozgrywki, bowiem całość zrealizowano z przymrużeniem oka. Podobnie, jak w klasycznych filmach o tej tematyce, staramy się opracować idealny plan ucieczki, przy okazji gromadząc niezbędne przedmioty. Jednocześnie wykonujemy swoje codzienne obowiązki, by nie podpaść strażnikom.

Nie ma czasu na nudę!

Jedna ucieczka to nie wszystko. Nawet jeśli udało nam się opuścić mury więzienia, to zawsze możemy przystąpić do zabawy raz jeszcze, tym razem próbując swoich sił w zupełnie innym miejscu, bowiem The Escapists oddaje do dyspozycji aż osiem różnych więzień. W każdym z nich panują inne zasady, z którymi warto się zapoznać nim zaczniemy wdrażać swój (miejmy nadzieję, że idealny) plan w życie.

Jak grać, żeby wygrać?

The Escapists oferuje nieliniowy przebieg rozgrywki. Gracze mogą zdobyć ponad 185 unikatowych przedmiotów do wytworzenia różnego rodzaju narzędzi, wśród których znajdzie się między innymi domowej roboty nóż, maczuga, a nawet nunchako. Chcąc ułatwić sobie nieco zadanie warto wyświadczać innym więźniom przysługi.

Nieoficjalne dodatki

Dzięki udostępnionym narzędziom do The Escapists możemy sami tworzyć modyfikacje i udostępniać je w internecie lub też pobierać z sieci fanowskie rozszerzenia autorstwa graczy z całego świata.

Najważniejsze cechy:

symulacja z elementami zręcznościówki, RPG-a i przygodówki

8 różnych więzień, z których możemy uciec

nieliniowa rozgrywka

ponad 185 unikatowych przedmiotów

system craftingu

wsparcie modów

Minimalne wymagania sprzętowe The Escapists: