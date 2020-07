Pobierz program

The Pride of Taern to gra MMOcRPG stworzona przez polską firmę Whitemoon. Tytuł zadebiutował w 2010 roku, ale nawet dekadę później cieszył się ogromnym zainteresowaniem graczy. Wynika to nie tylko z ciekawej zawartości, ale również z faktu, że całość dostępna jest za darmo przez przeglądarkę stron internetowych.

Graj za darmo!

Brutalny atak sprawił, że dotychczasowe spokojne życie głównego bohatera The Pride of Taern zmieniło się nie do poznania. Walka z liczniejszą armią przeciwnika nie miała sensu, więc protagonista zdecydował się na ucieczkę. Tam dokąd udało mu się dotrzeć znalazł innych ocalałych. Wspólnie z nimi stara się przetrwać w nowej rzeczywistości. Nie zapomina jednak, że ma dług wobec swojej ojczyzny…

Różne postacie, różne cele, różny przebieg gry

The Pride of Taern jest nieliniową produkcją, w której eksplorujemy otwarty świat, a podejmowane przez nas decyzje wpływają na przebieg zdarzeń. Coś dla siebie znajdą tu fani klasycznych komputerowych gier fabularnych przedstawionych w rzucie izometrycznym, a także miłośnicy turowego systemu walki. Niemniej najbardziej istotnym elementem całości jest rozbudowana fabuła.

Za sprawą wielu klas postaci w The Pride of Taern można dostosować styl rozgrywki do własnych preferencji. Tylko od nas zależy, czy pokierujemy silnym barbarzyńcą, czy też wcielimy się w zwinnego łucznika, druida, maga ognia, rycerza, wojownika lub pokierujemy losami zaklinacza.

Pamiętaj o mikropłatnościach

The Pride of Taern posiada nieco przestarzałą grafikę. Warto również dodać, że gra korzysta z modelu biznesowego free-to-play, a zatem można kupować dodatkowe przedmioty za prawdziwe pieniądze.

Najważniejsze cechy: