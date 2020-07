Pobierz program

Siódma część jednej z najlepszych strategii ekonomicznych, nieprzerwanie wydawana od roku 1993.

Osadnictwo

The Settlers 7: Droga do Królestwa jest strategią czasu rzeczywistego z rozbudowanymi elementami ekonomicznymi. Naszym zadaniem jest kierowanie i zarządzanie osadnikami w taki sposób, by nasze królestwo rosło w siłę, także w sferze ekonomicznej. Tym razem gracz już na początku przygody decyduje, w jaką główną gałąź rozwoju królestwa zadecyduje. Oczywiście może się skupić równolegle na wielu płaszczyznach, od których i tak ostatecznie będzie się warzył los królestwa.

Rozgrywka ma tutaj wymiar zautomatyzowany. Osadnicy sami wykonują nadane im obowiązki i zatroszczą się o wydobywanie i obrabianie zdobytych surowców. Gra działa na zasadzie rozbudowanego konspektu, w którym tworząc fabrykę, musimy zadbać o dostarczanie do niej odpowiednich surowców w wystarczającej ilości oraz kolejności. Ważne jest, by należycie sprawować władzę w krainie, gdyż rozrzutny władca, szybko może zostać zdetronizowany.

Ku szczytom rankingów

Głównym czynnikiem zwycięstwa jest system punktów rankingowych, które otrzymujemy po wygranej kampanii. Ich wyznacznikiem są różnorakie zadania nadane przez misję fabularną lub opracowanie technologii, podbój nowych ziem. Początkowo rozgrywka może wydać się nieco za trudna dla nowego w serii gracza, ale przejrzysty interfejs oraz prosty system planowania, szybko wpada w oko i wyjaśnia zasad zabawy.

Droga do Królestwa otrzymała rozbudowany tryb wieloosobowy, uwzględniający rywalizację między graczami, ale również dający przedsmak zaawansowanej kooperacji. Dla osób lubujących się w tworzeniu własnych misji oddano w ręce mocno rozbudowany edytor poziomów. Całość zamknięto w pięknej otoczce wizualnej, wykrzesając z silnika graficznego najpiękniejsze krajobrazy i detale, z całej serii.

Kluczowe cechy gry: