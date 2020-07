Pobierz program

The Sims 3: Nie z tego świata to siódmy z kolei dodatek do bestsellerowego symulatora życia The Sims 3, który wprowadza w grze wiele dodatkowych elementów – nową lokację czy mroczne istoty o nadprzyrodzonych umiejętnościach.

Co daje ten dodatek?

Jak przystało na pełnoprawne rozszerzenie do The Sims także Nie z tego świata dodaje w wirtualnym świecie Simów nową lokację Moonlight Falls, która jest miasteczkiem opanowanym przez nadprzyrodzone siły. Nie brakuje w nim nawiedzonych domostw oraz upiorów znanych z różnych horrorów.

Kolejną, istotną nowością wprowadzaną przez ten dodatek jest możliwość przemiany naszych wirtualnych bohaterów w mroczne istoty – wampiry, wilkołaki, wiedźmy czy zombie. Co oczywiste, poza aspektami wizualnymi Simowie otrzymują umiejętności charakterystyczne dla danej istoty.

The Sims 3: Nie z tego świata to także masa możliwych do wykorzystania dodatkowych akcesoriów, ubrań czy mebli. Wraz z dodatkiem w grze pojawia się możliwość eksperymentownia z magią oraz takie zawody jak wróżbita, alchemik itp.

Kluczowe cechy dodatku: