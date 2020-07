Pobierz program

The Sims 3: Po Zmroku to trzeci dodatek do popularnej gry komputerowej The Sims 3, które skupia się na nocnym życiu Simów. Dzięki niemu będą oni mogli wyrwać się z domu, rozerwać w klubach i nawiązać wiele nowych znajomości.

Rozszerzenie The Sims 3: Po Zmroku wprowadza do gry nową lokalizację jaką jest miasto Bridgeport. To właśnie w nim toczyć się będzie nocne życie naszych bohaterów, którzy będą mogli spędzić czas w wielu klubach tańcząc, grając na instrumentach czy po prostu spotykając się z innymi Simami. Kolejną nowością jest możliwość zostania aktorem, reżyserem lub… wampirem.

The Sims 3: Po Zmroku oferuje możliwość zdobywania punktów Osobowości, które przekładają się na rozpoznawalność. Im nasz Sim popularniejszy, tym więcej ludzi prosić go będzie o autografy, będzie dostawał zniżki lub cenne prezenty.

Kluczowe cechy gry: