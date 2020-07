Pobierz program

The Sims 3: Studenckie Życie to dodatek do kultowej gry The Sims 3, który jak sam tytuł sugeruje, umożliwia graczowi zapisanie swoich Simów na studia w celu podniesienia ich kwalifikacji.

Rozszerzenie The Sims 3: Studenckie Życie wprowadza do gry sześć kierunków studiów, które mogą zostać podjęte przez Simów niezależnie od ich wieku. Zdobycie wyższego wykształcenia przez naszych wirtualnych bohaterów zapewni im większą ilość ofert pracy oraz co oczywiste, również znacznie wyższe zarobki.

Studia to nie tylko nauka. Nie zapomnieli o tym również twórcy dodatku. Poza samą nauką nasi Simowie będą mogli nawiązywać nowe znajomości oraz imprezować. Do zwiedzania dostępne będą nowe lokacje, m.in. miasteczko akademickie, a w zależności od poczynań nasz Sim przypisany zostanie do jednej z trzech grup społecznych (kujonów, buntowników czy ważniaków).

Kluczowe cechy gry: