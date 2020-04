Pobierz program

The Sims 4: Cztery pory roku to jeden z najciekawszych dodatków do popularnego symulatora The Sims 4. Od teraz nasi Simowie doświadczą zmiennych warunków atmosferycznych, będą mogli spróbować swoich sił w pracach sezonowych a zimą obchodzić święta, cieszyć się Nowym rokiem itp. Dodatek wprowadza również spory zestaw ubrań, przedmiotów i mebli przydatnych podczas kreowania naszego wirtualnego życia.