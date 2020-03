Pobierz program

zabezpiecz pobieranie

The Sims 4: Psy i koty to cieszący się dużym zainteresowaniem dodatek do gry The Sims 4. Dzięki niemu w trakcie rozgrywki stworzymy własnego czworonoga a nasz Sim będzie mógł prowadzić własną przychodnię weterynaryjną. W ręce gracza trafi także spory zestaw ubrań, przedmiotów i mebli przydatnych podczas kreowania naszego wirtualnego życia w The Sims 4.

Stwórz swojego idealnego czworonoga

Stwórz Zwierzaka to fundamentalne narzędzie, które wprowadza dodatek The Sims 4: Psy i koty. Pozwala ono tworzyć psy i koty według własnych preferencji i upodobań naszych Simów. Gracz posiada możliwość definiowania rasy zwierzaka, modyfikowania ich wyglądu oraz zarządzania cechami zachowania. Do dyspozycji użytkownika oddano także zestaw ubrań i akcesoriów dla pupilów.

Istotnym atrybutem dodatku jest również interakcja pomiędzy Simami a czworonogami. Nasi wirtualni bohaterowie mogą opiekować się swoimi zwierzakami. Możliwe jest nawiązanie przyjaźni ze zwierzakiem poprzez codzienną zabawę i szkolenie.

Zostań weterynarzem i prowadź własną klinikę

Kolejną, bardzo ciekawą opcją jaką wprowadza The Sims 4: Psy i koty jest możliwość rozwoju kariery Sima pod kątem weterynarii. Co tu dużo mówić, możemy pracować jako weterynarz i prowadzić własną lecznicę dla sierściuchów. Zatrudniamy personel, który będzie nas wspomagał w codziennym funkcjonowaniu kliniki. Gra oferuje możliwość zarządzania wieloma aspektami pracy przychodni weterynaryjnej - od rodzaju usług po ich cenę.

Poznaj nowy świat!

Dodatek The Sims 4: Psy i koty wprowadza w grze nowy świat dla naszych Simów i ich zwierzaków - Brindleton Bay. Zapewnia on rozrywkę zarówno dla pupili, jak również ich właścicieli. Możliwe jest nawiązywanie kontaktów z innymi miłośnikami czworonogów, jak również zaopiekowanie się bezdomnym zwierzakiem - również takie od teraz spotkamy w The Sims 4.

Uwaga!