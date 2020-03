Pobierz program

The Sims 4: Spotkajmy się to cieszący się dużą popularnością dodatek do gry The Sims 4, dzięki któremu możliwe staje się tworzenie klubów dla naszych Simów, a także dołączanie do tych stworzonych przez innych graczy. Do dyspozycji pozostaje także zestaw nowych strojów i fryzur oraz przedmioty możliwe do wykorzystania podczas aranżacji domów.

Twój klub, Twoje zasady

Decydując się na stworzenie własnego klubu to gracz ustala reguły, jakie będą w nim obowiązywać. Podczas spotkania Simów zrzeszonych w takim klubie będą oni musieli podporządkować się do zasad w nim panujących. Przykładowo, jeśli twórca klubu nakaże sprzątanie i gotowanie to jego członkowie tym właśnie będą się zajmować. Co ciekawe, Simy mogą obalać liderów klubów oraz urządzać imprezy w Ruinach albo na Klifach.

Poznaj nowy świat!

Dodatek The Sims 4: Spotkajmy się oferuje nowy świat o nazwie Windenburg. W jego obrębie znalazły się nowe osiedla oraz posiadłość Von Duch z labiryntem, którego odwiedzenie pozwala zapoznać się z losami dawno zmarłej pary.

