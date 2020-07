Pobierz program

The Sims 4: Wampiry to kolejny dodatek do niezwykle popularnej gry The Sims 4. Dzięki niemu będziemy mogli stworzyć w grze wampiry czy też zamieszkać w opuszczonym dworku Forgotten Hollow wraz z innymi nieśmiertelnymi istotami. W ręce gracza trafi także spory zestaw ubrań, przedmiotów i mebli przydatnych podczas kreowania naszego wirtualnego życia w The Sims 4.

Co zyskamy dzięki dodatkowi?

Podstawowym narzędziem, które debiutuje w The Sims 4: Wampiry to kreator tych nieśmiertelnych istot. Gracz posiada możliwość kreowania uroczych lub przerażających wampirów, posiadając przy tym do wyboru sporą ilość gadżetów czy strojów. Dzięki opcji dostosowywania zachowań naszego Sima-wampira zdefiniujemy jego zachowanie w różnych sytuacjach. Co więcej, opisywany dodatek wprowadza również możliwość zdobywania i wykorzystywania nadprzyrodzonych umiejętności, np. kontrolowanie umysłów Simów czy manipulowanie energią duchową.

Idąc dalej, The Sims 4: Wampiry daje graczowi możliwość przeniesienia swoich Simów do nowej lokacji, jaką jest stary dworek Forgotten Hollow. Możemy w nim zamieszkać, zdobywać składniki i przygotowywać mikstury, przebywać w towarzystwie innych żądnych krwi istot lub zostać w naszym dotychczasowym domu i żywić się owocami plazmowymi, które zaspokoją naszych Simów gdy ci poczują chęć zakosztowania krwi.

Uwaga!