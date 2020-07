Pobierz program

The Walking Dead: Season 2 to narracyjna gra przygodowa autorstwa studia Telltale Games, która bazuje na licencji komiksów znanych polskim czytelnikom pod tytułem Żywe Trupy. Stanowi ona kontynuację wydarzeń ukazanych w pierwszym sezonie wirtualnej adaptacji wspomnianych zeszytów Roberta Kirkmana.

Co dalej z Clementine?

Akcja gry The Walking Dead: Season 2 toczy się wiele miesięcy po historii ukazanej w debiutanckiej serii. Gracze śledzą losy doskonale znanej Clementine, która stara się przetrwać w świecie opanowanym przez hordy nieumarłych stworów. Całość oferuje skomplikowaną historię i wymaga podejmowania decyzji wpływających na losy naszej bohaterki oraz innych postaci widocznych na ekranie.

Jak w to się gra?

The Walking Dead: Season 2 oferuje nieskomplikowaną mechanikę rozgrywki. Tak jak w sezonie pierwszym oraz innych grach Telltale Games najważniejsza jest fabuła. Gracze zwiedzają więc lokacje, rozmawiają z NPC-ami, a także wybierają dostępne kwestie dialogowe. Nie znajdziemy tu zagadek, lecz obecne są proste sekwencje zręcznościowe wymagające wciskania odpowiednich przycisków.

Warto dodać, że wszystkie wybory, których dokonaliśmy w The Walking Dead: Season 1 i The Walking Dead: 400 Days będą miały swoje konsekwencje w The Walking Dead: Season 2.

Najważniejsze cechy:

przygodówka na licencji komiksów The Walking Dead

ciąg dalszy opowieści zapoczątkowanej w The Walking Dead: Season 1 i The Walking Dead: 400 Days

nieskomplikowana mechanika rozgrywki

konieczność podejmowania trudnych decyzji

komiksowa grafika

Minimalne wymagania sprzętowe gry The Walking Dead: Season 2: