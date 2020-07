Pobierz program

The Wolf Among Us to narracyjna gra przygodowa autorstwa studia Telltale Games, która ma na swoim koncie wielokrotnie nagradzaną adaptację The Walking Dead. Opisywana produkcja bazuje na komiksach Fables Billa Willinghama.

Fabuła

Głównym bohaterem The Wolf Among Us jest wielki zły wilk Bigby Wolf, który – podobnie jak inne postacie widoczne na ekranie – uciekł ze świata baśni. Nasz bohater odkrywa, że brutalne morderstwo do którego doszło w okolicy to dopiero początek intrygującej historii, w trakcie której będzie musiał podjąć wiele trudnych decyzji mających wpływ na dalszy przebieg opowieści.

Rozgrywka

Na początku nie bez powodu użyto słowa „narracyjna”, ponieważ The Wolf Among Us nie da się nazwać klasyczną przygodówką. Nie ma w niej żadnych zagadek, a całość opiera się na zwiedzaniu lokacji, przeprowadzaniu dialogów oraz dokonywaniu wspomnianych już wyborów. Jednocześnie czasem gra wymaga od nas wciskania przycisków we właściwych momentach (nieskomplikowane sekwencje Quick Time Event) – w ten sposób zrealizowano np. walkę z przeciwnikami.

The Wolf Among Us posiada komiksową grafikę, ale trudno powiedzieć, byśmy mieli do czynienia z grą dla dzieci. Gra oferuje dojrzały scenariusz, w którym nic nie jest czarne lub białe, a niektóre wątki da się zinterpretować na wiele sposobów.

Najważniejsze cechy:

narracyjna gra przygodowa na podstawie komiksów Fables

nowa propozycja uznanego studia odpowiedzialnego za The Walking Dead

proste sterowanie

rozbudowana fabuła wymagająca podejmowania trudnych decyzji

klimatyczna oprawa graficzna

Minimalne wymagania sprzętowe gry The Wolf Among Us: