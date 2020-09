TickTick 3.7.2.0 156

Pobierz program

TickTick to niewielka aplikacja, dzięki której użytkownik otrzymuje do dyspozycji prostą w zarządzaniu listę zadań. Aplikacja pozwala na synchronizowanie danych w ramach jednego konta między wieloma urządzeniami, tworzenie dodatkowych list, a także przesyłanie ich innym użytkownikom.

Aplikacja może działać lokalnie, użytkownik może również utworzyć konto do synchronizacji danych z innymi urządzeniami ręcznie, lub za pośrednictwem już skonfigurowanych w systemie kont Google lub Facebook.

Główny ekran aplikacji przedstawia wszystkie zadania z wybranej kategorii. Są one posortowane czasowo, z pierwszymi opóźnionymi do natychmiastowego wykonania. Dodając nowe zadanie do listy użytkownik może określić nie tylko opis, ale również rozbudowaną notatkę zawierającą podlistę zadań, czas do kiedy zadanie ma zostać wykonane (włącznie z alarmem i wykonywaniem cyklicznym) jak i dodać załączniki w postaci zdjęć i dokumentów. Zadania mogą zawierać ponadto lokalizację bazując na pozycji GPS lub ręcznie prowadzonej przez użytkownika. Wysuwany panel boczny zawiera wszystkie dostępne listy oraz pozycje „Wszystkie” a także do zrobienia dzisiaj. Użytkownik może dodawać własne listy, a także edytować i usuwać już istniejące.

Poprzez ustawienia użytkownik może zmienić skórkę i niektóre cechy dotyczące wyglądu aplikacji, a także określić domyślne dane dla nowego zadania. Znajdziemy tu po części spolszczony interfejs, a także łącznie 5 widgetów umożliwiających łatwiejsze operowanie zadaniami z poziomu pulpitu. Aplikacja jest udostępniana za darmo, dostępna jest wersja PRO z nieograniczoną ilością list i zadań, większą ilością załączników dostępną dla konta, a także historią już wykonanych zadań.