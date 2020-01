Pobierz progr​am

TidyTabs to niewielka, ale przydatna aplikacja, dzięki której możemy grupować otwarte okna programów, by mieć do nich dostęp z poziomu zakładek (jak w przeglądarce stron internetowych).

Po uruchomieniu TidyTabs zostaje automatycznie zminimalizowany do zasobnika systemowego. Kiedy program działa, możemy najechać kursorem na samą górę otwartego okna uruchomionego narzędzia, gdzie pojawi się specjalna zakładka. Wystarczy ją teraz przeciągnąć jeszcze wyżej, by utworzyć grupę zakładek, by móc swobodnie się między nimi przełączać w dowolnej chwili.

TidyTabs jest bardzo prosty w obsłudze i nie wymaga specjalistycznej wiedzy po stronie użytkownika, który bardzo szybko zauważy, że przełączanie się między przeglądarką, edytorem tekstu i uruchomionymi aplikacjami jest duże szybsze podczas korzystania z zakładek niż za pomocą paska zadań lub kombinacji „alt+tab”.