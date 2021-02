TikTok szuka nowego sposobu zarobku. "Na razie daleko mu do Facebooka"

Udostępnij:

TikTok to prężnie rozwijająca się platforma społecznościowa, która według nieoficjalnych szacunków, pod koniec zeszłego roku liczyła sobie 2 mld użytkowników. Chociaż korzystają z niej zarówno młodsi, jak i starsi, to ok. 60 proc. użytkowników to osoby w wieku między 16 a 24 lata.

Specyfika serwisu sprawia, że do tej pory TikTok przynosił potencjalnie niewielkie zyski. Teraz jednak ByteDance, właściciel serwisu, chce to zmienić i szuka nowych sposobów monetyzacji powierzchni. Pierwszym krokiem było wprowadzenie nowych formatów reklam, a teraz firma zapowiedziała kolejne nowości.

Kolejnym krokiem ma być m.in. partnerstwo z platformą sprzedażową Shopify, dzięki czemu użytkownicy będą mogli kupować wybrane produkty bezpośrednio z poziomu serwisu. Dodatkowo ruszyć ma nowa platforma reklamowa, która zaoferuje więcej możliwości partnerom TikToka bez dodatkowych pośredników.

TikTok zagrozi Facebookowi?

Czy forma, jaką zaproponuje TikTok, zagrozi pozycji gigantów takich jak Facebook? Na pytanie, czy model biznesowy proponowany przez chińską firmę może się na dłuższą metę okazać skuteczniejszy, odpowiedzieli eksperci w rozmowie z serwisem Wirtualnemedia.pl.

TikTok zabrał się z animuszem za działania mające na celu zdobycie budżetów reklamowych, ocenia Robert Sosnowski. Wiele pomóc może TikTokowi uruchomienie samoobsługowego panelu do zakupu reklam. Ten krok jest zapowiadany przez platformę i może to być ważny krok w sprzedaży reklamy i popularyzacji TikToka.

Eksperci podkreślają, że najlepszym sposobem na monetyzację TikToka będzie wykorzystanie influencerów, którzy trafią do młodszych odbiorców. Już teraz są oni obecni na platformie, chociaż ciężko jest ocenić, jak bardzo wpływają na decyzje zakupowe swoich followersów.

Sosnowski zauważa, że w tym momencie stawki influencerów na TikToku są kilkukrotnie mniejsze niż tych na Facebooku, Instagramie czy YouTubie, a często mają te same zasięgi. To może zapewnić reklamodawcom potencjalnie większe zyski.

Oczywiście, że TikTok ma szansę na biznesowy sukces i skalowalną monetyzację, ale (poza Azją) do poziomu Facebooka czy Google/YouTube’a jeszcze trochę mu brakuje, zauważa Kamil Bolek, CMO grupy LTTM. Liczenie na to, że skoro teraz TikTok przywiązał do siebie nastolatków, to będą z niego korzystali również przez następne 10-20 lat (aż znajdą się w najbardziej pożądanych grupach komercyjnych) jest dość naiwne.

Faktem jest, że przed TikTokiem jeszcze długa droga, zanim stanie się atrakcyjną platformą dla reklamodawców. Obaj eksperci są jednak zgodni, że najlepszym (i najbardziej naturalnym) kierunkiem rozwoju będzie zwiększenie zaangażowania influencerów.

