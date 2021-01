TikTok szykuje zmiany. Obejmą najmłodszych użytkowników

Udostępnij:

TikTok od dawna jest krytykowany za niedostateczną ochronę swoich najmłodszych użytkowników, dlatego teraz serwis wprowadzi nowe mechanizmy chroniące dzieci przed pedofilią w sieci. Firma ogłosiła w środę, że konta użytkowników poniżej 16 roku domyślnie będą miały najsilniejsze ustawienia prywatności.

Zmiany zostaną zastosowane automatycznie względem wszystkich kont utworzonych przez osoby poniżej 16 roku życia i oznaczają, że konta staną się prywatne. Co za tym idzie, wszystkie prośby o możliwość ich obserwowania będzie trzeba zatwierdzać samodzielnie.

Profile oznaczone jako prywatne nie mogą również być oznaczane w materiałach wideo nagrywanych w ramach funkcji "Duet", która często była wykorzystywana przez pedofilów do łączenia swoich ofiar z materiałami pornograficznymi.

- Prawo do prywatności i bezpieczeństwo naszej społeczności to najwyższy priorytet dla TikToka. Szczególny nacisk kładziemy na prywatność i bezpieczeństwo naszych młodszych użytkowników i dlatego dla nich wprowadzamy te znaczące zmiany - powiedziała cytowana przez serwis Busiess Insider dyrektor prywatności TikToka dla regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki Elaine Fox.

Zdaniem TikToka, ma to pomóc w eliminowaniu potencjalnych pedofilów, ponieważ ograniczy im możliwość obserwowania nieletnich oraz przesyłania im wiadomości prywatnych. Eksperci mają jednak co do tego wątpliwości. Cytowana również przez BI duńska ekspertka ds. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży Eva Fog Noer powiedziała, że zamiana działania głównych funkcji aplikacji i blokowanie możliwości korzystania z nich nie jest dobrym rozwiązaniem

Zdaniem ekspertki młodzież z łatwością ominie obostrzenia TikToka i będzie zakładać konta, podając fałszywą datę urodzenia. Nie wiadomo dokładnie, jakiej liczby kont będą dotyczyć zmiany zapowiedziane przez TikTok. Według szacunków "New York Times" w sierpniu 2020 TikTok miał ponad 49 mln użytkowników w USA, z czego ponad jedną trzecią stanowiły osoby poniżej 14 roku życia.

