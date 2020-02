P​obierz program

TinyCAD to program służący do rysowania schematów układów elektrycznych nazywanych powszechnie rysunkami schematycznymi.

Narzędzie obsługuje zarówno standardowe, jak i niestandardowe biblioteki symboli, umożliwia generowanie list połączeń w formatach PCB, PADS-PCB, Eagle SCR, Protel, gEDA PCB i xml, oferuje funkcję umieszczania znaczników na schematach w formie rozmaitych figur geometrycznych, a także pozwala eksportować dokumenty do plików graficznych PNG i EMF. Co ciekawe, podczas pracy dokument może być zapisywany automatycznie co kilka minut (szczegóły można zdefiniować w ustawieniach konfiguracyjnych narzędzia).

TinyCAD pozwala opatrzyć przygotowany schemat czytelną legendą, dzięki czemu bez problemu zostanie on zrozumiany przez odbiorcę. Producent zawarł w programie wiele opcji konfiguracyjnych, dzięki którym dostosujemy jego wygląd do własnych potrzeb oraz udostępnił system pomocy, pozwalający szybko zapoznać się z informacjami na temat przygotowywania schematów.