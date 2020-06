"Tlen" i "częstotliwość" niekoniecznie mają związek z 5G i COVID-19. Twitter przeprasza

Twitter przeprasza za niesłuszne oznaczanie niektórych postów jako potencjalnie dezinformujących w kontekście 5G i koronawirusa. Jak się okazuje, w ostatnich dniach w serwisie można było trafić na tweety, pod którymi pojawiły się automatyczne ostrzeżenia. To efekt nadgorliwego działania algorytmu dbającego o oznaczanie potencjalnych fake newsów.

Jak zwraca uwagę The Verge, problematyczne okazały się wyrazy oxygen oraz frequency, czyli z angielskiego tlen i częstotliwość. Niezależnie od kontekstu, w którym zostały użyte, algorytmom wystarczyła ich obecność, by post uznać za mogący wprowadzać dezinformację w kontekście 5G i COVID-19. Twitter przyznał się do błędu i obiecał dopracować swoje systemy.

In the last few weeks, you may have seen Tweets with labels linking to additional info about COVID-19. Not all of those Tweets had potentially misleading content associating COVID-19 and 5G. We apologize for any confusion and we're working to improve our labeling process. (1/4)