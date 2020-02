To może być "rok ransomware". Do 2021 cyberprzestępcy będą atakować co 11 sekund

Udostępnij:

Ransowamre rośnie w siłę i jest coraz częściej stosowanym szkodliwym oprogramowaniem. Przez ostatnie miesiące zmienił się co prawda cel i atakowane są głównie przedsiębiorstwa, ale analiza wskazuje, że zyski są ogromne i póki co nic tego trendu nie odwróci. Badacze bezpieczeństwa sprawdzili, jakich zagrożeń w cyberprzestrzeni można się spodziewać w nadchodzącym czasie i podzielili się spostrzeżeniami w obszernym raporcie.

Analiza została przygotowana przez firmę Xopero Software współpracującą przy tym z ekspertami z 11 innych firm, w tym Orange, Oracle, ComCERT, TestArmy, Tauron czy Oktawave. Jednym z najważniejszych poruszanych tematów jest ransomware, czyli oprogramowanie szyfrujące pliki, które jest wykorzystywane podczas szantaży. Cyberprzestępcy coraz częściej je stosują, choć atakowanie indywidualnych użytkowników przestało się opłacać już jakiś czas temu.

3 najpopularniejsze ransomware w podziale na wektory ataku, źródło: Coveware.

Jak wynika ze statystyk, tylko w 2019 roku ataki z wykorzystaniem ransomware poskutkowały łącznymi stratami na świecie na poziomie 11,5 mld dolarów. Co jednak najważniejsze, częstotliwość takich ataków szybko rośnie. Xopero wyjaśnia, że w 2016 roku oprogramowanie ransomware trafiało do komputera ofiary średnio co 2 minuty, a w ubiegłym roku już co 14 sekund. Z analizy wynika, że do 2021 roku czas ten skróci się jeszcze bardziej – do 11 sekund.

Problemem są także wycieki danych, a średni koszt wycieku w ubiegłym roku wyniósł niecałe 4 miliony dolarów. Analitycy zwracają uwagę, że zagrożenie jest już dostrzegane przez firmy i w efekcie coraz częściej inwestuje się w mechanizmy uwierzytelniania wieloskładnikowego i wprowadza dodatkowe ograniczenia w zakresie liczby osób, które mają styczność z danymi klientów.

Pełny raport dostępny jest w formie pliku PDF.