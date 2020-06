Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

Pobierz program

Ghost Recon Breakpoint to kolejna odsłona cyklu taktycznych gier akcji sygnowanych nazwiskiem słynnego pisarza, Toma Clancy’ego. Mamy tutaj do czynienia z nieformalną kontynuacją Ghost Recon Wildlands.

Zostań członkiem oddziału Duchów!

Ghost Recon Breakpoint oferuje możliwość eksplorowania otwartego świata, w którym wykonujemy zadania powiązane z głównym wątkiem fabularnym oraz misje poboczne. Nic nie stoi na przeszkodzie, by osiągać wskazane cele samemu, ale warto zaznaczyć, że Ghost Recon Breakpoint, tak samo zresztą jak wspomniane już Ghost Recon Wildlands, to gra zaprojektowana pod kątem współpracy dla maksymalnie czterech osób.

Nie tak łatwo!

Ghost Recon Breakpoint jest zręcznościowym shooterem oferującym także rozwiązania charakterystyczne dla stosunkowo realistycznych gier survivalowych. Główny bohater może zostać ranny, co utrudnia mu poruszanie się; w trakcie zabawy wielokrotnie brakuje nam lekarstw czy też innych przedmiotów, które ułatwiłyby przetrwanie naszemu protagoniście.

Graj jak chcesz!

Ghost Recon Breakpoint zawiera rozwiązanie zapożyczone z Assassin’s Creed Odyssey. Nie musimy biegać od znacznika do znacznika, bowiem mogą one nie zostać uwzględnione na mapie, co wymusi na graczu ręczne lokalizowanie celów misji. Nie jest to oczywiście koniecznie, bo możemy skorzystać z drugiego wariantu, dzięki czemu gra wskaże nam optymalną ścieżkę.

Prawie jak looter shooter!

Ghost Recon Breakpoint oddaje do dyspozycji wiele różnorodnych typów broni opisanych poziomami doświadczenia i statystykami. Gromadzenie coraz potężniejszych elementów wyposażenia stanowi klucz do sukcesu. Pod tym względem opisywana produkcja może budzić skojarzenia z innym dziełem Ubisoftu, a mianowicie The Division.

Najważniejsze cechy:

taktyczna strzelanka

graj samemu lub wspólnie z trzema innymi osobami

różnorodne typy broni

elastyczny system rozwoju postaci

trójwymiarowa, szczegółowa grafika

Minimalne wymagania sprzętowe gry Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint: