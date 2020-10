TomTom i Uber zacieśniają współpracę. Skorzystają klienci i kierowcy

Udostępnij:

TomTom informuje o zacieśnieniu współpracy z Uberem, co ma pozwolić uzyskać lepsze doświadczenia związane z mapowaniem. Kierowcy i dostawcy Ubera zyskają dzięki temu stały dostęp do map, danych o ruchu drogowym i API TomToma, co pozwoli lepiej planować trasy z klientami i szacować czas przybycia do punktu docelowego. TomTom zyska natomiast tym samym zaufanego partnera w zakresie edycji map.

Jak podaje ogólnikowo TomTom, opisywana współpraca z Uberem zapewni bezproblemowe mapowanie w ponad 10 tys. miast na świecie. W praktyce chodzi o to, by kierowcy i dostawcy Ubera na bieżąco raportowali TomTomowi zmiany na drogach, po zakończeniu podróży z klientem. Dla TomToma będzie to bogate i bieżące źródło informacji o sytuacji na drogach, z kolei kierowcy będą mogli czerpać podczas pracy korzyść z cenionej przez wielu nawigacji TomToma.

TomTom chwali się zacieśnieniem współpracy z Uberem, fot. materiały prasowe TomTom.

"Cieszymy się na ściślejszą współpracę z Uberem i dostarczanie jeszcze lepszych danych dotyczących lokalizacji, aby poprawić mobilność użytkowników produktów TomTom na całym świecie" – skomentował Anders Truelsen, Managing Director w TomTom Enterprise. "Pełny zestaw wiodących w branży danych i usług firmy TomTom, w tym bardzo dokładne mapy, informacje o ruchu drogowym i interfejsy API Map, pomoże każdej firmie udoskonalić rozwiązania oparte na lokalizacji".

TomTom i Uber współpracują razem także w ramach programu Map Editing Partnership (MEP). Pozwala on, aby docelowo to partner TomToma wprowadzała zmiany na mapach, bez konieczności dodatkowej weryfikacji. Wcześniej trzeba jednak uzyskać właściwy certyfikat.

