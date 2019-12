Pobierz pr​ogram

Tor Browser Bundle to bezpłatna aplikacja zapewniająca ochronę użytkownika podczas korzystania z Internetu.

Program zapewnia pełne bezpieczeństwo podczas korzystania z sieci internetowej, a także chroni dane użytkownika i gwarantuje mu pełną anonimowość. Tor Browser Bundle jest zintegrowany z przeglądarką internetową Mozilla Firefox, dzięki temu podczas korzystania z programu, nie musimy instalować zewnętrznych programów do przeglądania stron internetowych.

Należy pamiętać o tym, że program zapewnia ochronę użytkownikowi jeśli korzysta wyłącznie z wbudowanej przeglądarki Firefox. Tor Browser Bundle zapewnia anonimowość i prywatność podczas przeglądania stron internetowych. Otrzymujemy anonimowy adres IP, który wspomaga ukrywanie prawdziwej tożsamości i dodatkowo zapewnia ochronę przed włamaniem.

Tor Browser Bundle to niezwykle przydatny program do ukrywania własnych danych i wszelkich śladów w Internecie. Po połączeniu z siecią Tor, możemy swobodnie przeglądać strony internetowe, a także prowadzić rozmowy przy użyciu komunikatorów. Obsługa programu jest bardzo prosta. Wystarczy uruchomić go w systemie Windows i po chwili sam automatycznie nawiąże połączenie z siecią Tor, a także włączy wbudowaną przeglądarkę Mozilla Firefox. Posiada on też ogromną ilość różnych opcji konfiguracyjnych, za pomocą których możemy ustawić połączenie z siecią Tor i ustanowić nowe połączenie TCP wpisując inny adres IP.