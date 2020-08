Total Uninstall 7.0.0

19.02.2018 08:19 • Recenzja do wersji 6.22.0

Total uninstall, to bardzo fajna sprawa - nie reklamuje, robi swoje i jest wyposażony w sporo narzędzi.

Ze wszystkich uninstallerów TU robi najczystsze odinstalowanie. Mnie najbardziej odpowiada robienie kopi z zainstalowanych programów z wszystkimi folderami ustawień i ze wszystkimi wpisami rejestru.

Często korzystam z menadżera usług - to dla mnie bardzo przydatne.

Od 2014 roku mam dożywotnią licencje na wersję pro. Ani razu przez te lata nie posypał się. TU wart kasy.

