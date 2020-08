Pobierz program

Total War: SHOGUN 2 to gra, w której otrzymujemy zarówno strategię czasu rzeczywistego, jak i strategię turową. Produkcja autorstwa studia Creative Assembly należy oczywiście do kultowego cyklu Total War.

O co tu chodzi?

Zgodnie z tym, co sugeruje nazwa, w Total War: SHOGUN 2 przenosimy się do feudalnej Japonii. Akcja rozgrywa się w XVI wieku, kiedy to doszło do wojny, która podzieliła Kraj Kwitnącej Wiśni i sprawiła, że wciąż trwa konflikt między rozmaitymi klanami. Gracz wciela się w przywódcę jednego z nich i ma za zadanie pokonać resztę, by doprowadzić do zjednoczenia Japonii.

RTS i strategia turowa

Total War: SHOGUN 2 jest grą, w której na mapie świata działamy w systemie turowym. W tym trybie eksplorujemy świat, dowodzimy swoim klanem, planujemy kolejne działania, wybieramy jednostki i nie tylko. Natomiast poszczególne starcia z wrogami przeprowadzane są w czasie rzeczywistym, jak w klasycznych RTS-ach.

Graj sam lub z innymi

Poza kampanią fabularną w Total War: SHOGUN 2 nie mogło zabraknąć multiplayera, który jest dostępny wyłącznie za pośrednictwem internetu. Tryb rozgrywki wieloosobowej umożliwia jednoczesną zabawę maksymalnie ośmiu graczom.

Nowości

Warto również wspomnieć, że Total War: SHOGUN 2 – choć bazuje na doskonale znanych rozwiązaniach w mechanice rozgrywki – oferuje także sporo nowości. Poza obrotową mapą kampanii w pełnym 3D, nowymi lokacjami i nowymi jednostkami gra zawiera także nowy system przeprowadzania oblężeń, które tym razem są wieloetapowe. Co ciekawe, wraz z postępami w rozgrywce zdobywamy punkty doświadczenia i odblokowujemy umiejętności, więc poniekąd Total War: SHOGUN 2 jest również grą cRPG.

Najważniejsze cechy:

kolejna odsłona uznanej serii gier strategicznych

pełnoprawna kampania fabularna

sieciowy multiplayer

rozgrywka na dwóch płaszczyznach (mapa świata w trybie turowym i bitwy w czasie rzeczywistym)

sporo mniejszych zmian w stosunku do wcześniejszych części serii

