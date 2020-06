Pobierz program

Town of Salem to nastawiona na tryb multiplayer gra strategiczna z wieloma elementami RPG. Mamy tutaj do czynienia z produkcją zrealizowaną w formie cyfrowej planszówki, której autorzy inspirowali się np. Mafią.

Zasady rozgrywki

W grze Town of Salem bierze udział od 7 do 15 graczy losowo przypisanych do odpowiednich kategorii, takich jak: miasto, mafia, seryjni zabójcy, podpalacze i neutralni. Jeśli jesteś członkiem gangu (miasto), to musisz wytropić członków mafii i innych złoczyńców zanim cię zabiją. Nie jest to jednak wcale takie proste, jak mogłoby się wydawać.

Gracze, którym przypisano rolę złoczyńców wcielają się np. w seryjnych zabójców i potajemnie mordują członków miasta pod osłoną nocy, nie dając się złapać na gorącym uczynku.

Za każdym razem inaczej

Town of Salem skonstruowano tak, by każda sesja była inna od poprzedniej. To zasługa dużej liczby unikatowych ról (aż 33!) z niepowtarzalnymi zadaniami do wykonania i umiejętnościami do wykorzystania. Nie bez znaczenia jest również fakt, że akcja opisywanej produkcji toczy się – jak już zresztą wspomniano – za dnia oraz po zmroku.

Na uwagę zasługuje także sporo zawartości, bowiem w Town of Salem udostępniono aż 10 map, 29 postaci, 20 zwierząt domowych, 5 animacji śmierci i aż 20 domów do wyboru.

Najważniejsze cechy:

strategia z elementami RPG

wirtualna planszówka

mnóstwo zawartości

każda rozgrywka jest inna

klimatyczna oprawa audiowizualna

Minimalne wymagania sprzętowe gry Town of Salem: